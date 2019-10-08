В Черкасах затримали на хабарі начальника податкової інспекції



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Правоохоронці затримали чиновника під час отримання всієї суми хабара

Посадовець вимагав у керівника сільськогосподарського підприємства 99 тисяч гривень

Служба безпеки України затримала начальника однієї з державних податкових інспекцій територіального органу ДПС Черкащини, який вимагав гроші від підприємця-аграрія.

Про це 8 жовтня повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що посадовець за хабар гарантував керівнику сільськогосподарського підприємства надати позитивний висновок за результатами податкової перевірки. Він також обіцяв не притягувати аграрія до адміністративної відповідальності за нібито нецільове використання земельних ділянок. Свої «послуги» податківець оцінив у 99 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали зловмисника поблизу одного з торговельних центрів Черкас під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Викриття та затримання зловмисника проводилось спільно зі слідчими ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури Черкаського гарнізону.

До слова, Служба безпеки України викрила керівників відділення одного з інститутів Національної академії медичних наук, які вимагали кошти з пацієнтів за проведення операцій.