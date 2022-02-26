Чернігів український та контролюється збройними силами

Сьогодішня ніч не буде простою для мешканців Чернігова

Чернігів український та повністю контролюється Збройними Силами України, повідомив голова ОДА В’ячеслав Чаус.

«Ніч, яка буде, вона не буде простою для мешканців Чернігова. Можливі різні провокації, обстріли. У мене прохання: все приймаємо із максимально холодною головою. Ми знаходимось удома, на своїй землі. Ми віримо виключно офіційним джерелам, ми не віримо фейкам. Мені сьогодні вже понад 20 людей дзвонили та питали, чи здали Чернігів. Ні, Чернігів не здали. Він повністю під контролем Збройних Сил», – заявив він.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.