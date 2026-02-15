Прогноз погоди на тиждень 16 – 22 лютого 2026 року

З 16 по 22 лютого в Україні очікується нестійка погода з температурними коливаннями та опадами

Цього тижня в Україні спостерігатиметься боротьба між зимовим холодом та першими весняними проявами. Очікується значна вологість у вигляді мокрого снігу та дощу, а також ожеледиця на дорогах. Температурний режим буде неоднорідним: від нічних морозів до денних «плюсів». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укріметцентр».

16 лютого

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -3°..-6°, вдень -1°..+2°. Хмарно, невеликий сніг.

на півдні: Температура вночі -1°..+2°, вдень +4°..+7°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.

на заході: Температура вночі -2°..-5°, вдень +1°..+4°. Хмарно з проясненнями.

на сході: Температура вночі -5°..-8°, вдень -2°..+1°. Похмуро, сніг.

у центрі: Температура вночі -2°..-5°, вдень 0°..+3°. Хмарно, місцями мокрий сніг.

у Києві: Температура вночі -3°..-5°, вдень 0°..+2°. Хмарно, невеликий мокрий сніг.

17 лютого

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -4°..-7°, вдень -2°..+1°. Хмарно.

на півдні: Температура вночі 0°..+3°, вдень +5°..+8°. Дощ.

на заході: Температура вночі -1°..-4°, вдень +2°..+5°. Мокрий сніг із дощем.

на сході: Температура вночі -6°..-9°, вдень -3°..0°. Сніг, ожеледиця.

у центрі: Температура вночі -3°..-6°, вдень +1°..+4°. Хмарно з проясненнями.

у Києві: Температура вночі -4°..-6°, вдень 0°..+1°. Хмарно, без істотних опадів.

18 лютого

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -2°..-5°, вдень +1°..+3°. Хмарно.

на півдні: Температура вночі +1°..+4°, вдень +6°..+9°. Хмарно, невеликий дощ.

на заході: Температура вночі -1°..+2°, вдень +3°..+6°. Дощ та мокрий сніг.

на сході: Температура вночі -4°..-7°, вдень -1°..+2°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі -1°..-4°, вдень +2°..+5°. Хмарно, місцями опади.

у Києві: Температура вночі -2°..-4°, вдень +1°..+3°. Хмарно, невеликий дощ.

19 лютого

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -3°..-6°, вдень 0°..+2°. Хмарно.

на півдні: Температура вночі -1°..+2°, вдень +4°..+7°. Хмарно з проясненнями.

на заході: Температура вночі -2°..-5°, вдень +1°..+4°. Мокрий сніг.

на сході: Температура вночі -7°..-10°, вдень -2°..+1°. Ясно, без опадів.

у центрі: Температура вночі -3°..-6°, вдень +1°..+3°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі -4°..-6°, вдень 0°..+2°. Мінлива хмарність.

20 лютого

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -5°..-8°, вдень -1°..+1°. Сонячно.

на півдні: Температура вночі -2°..+1°, вдень +3°..+6°. Переважно сонячно.

на заході: Температура вночі -4°..-7°, вдень +2°..+5°. Ясно.

на сході: Температура вночі -8°..-11°, вдень -3°..0°. Ясно, морозно.

у центрі: Температура вночі -4°..-7°, вдень +1°..+4°. Сонячно.

у Києві: Температура вночі -6°..-8°, вдень 0°..+1°. Ясно.

21 лютого

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -4°..-7°, вдень +1°..+4°. Поступове потепління.

на півдні: Температура вночі 0°..+3°, вдень +6°..+9°. Хмарно з проясненнями.

на заході: Температура вночі -1°..-4°, вдень +5°..+8°. Сонячно.

на сході: Температура вночі -6°..-9°, вдень -1°..+2°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі -3°..-6°, вдень +3°..+6°. Переважно сонячно.

у Києві: Температура вночі -4°..-6°, вдень +2°..+4°. Сонячно, малохмарно.

22 лютого

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть: