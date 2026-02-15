Прогноз погоди на тиждень 16 – 22 лютого 2026 року
З 16 по 22 лютого в Україні очікується нестійка погода з температурними коливаннями та опадами
Цього тижня в Україні спостерігатиметься боротьба між зимовим холодом та першими весняними проявами. Очікується значна вологість у вигляді мокрого снігу та дощу, а також ожеледиця на дорогах. Температурний режим буде неоднорідним: від нічних морозів до денних «плюсів». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укріметцентр».
16 лютого
Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -3°..-6°, вдень -1°..+2°. Хмарно, невеликий сніг.
- на півдні: Температура вночі -1°..+2°, вдень +4°..+7°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
- на заході: Температура вночі -2°..-5°, вдень +1°..+4°. Хмарно з проясненнями.
- на сході: Температура вночі -5°..-8°, вдень -2°..+1°. Похмуро, сніг.
- у центрі: Температура вночі -2°..-5°, вдень 0°..+3°. Хмарно, місцями мокрий сніг.
- у Києві: Температура вночі -3°..-5°, вдень 0°..+2°. Хмарно, невеликий мокрий сніг.
17 лютого
Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -4°..-7°, вдень -2°..+1°. Хмарно.
- на півдні: Температура вночі 0°..+3°, вдень +5°..+8°. Дощ.
- на заході: Температура вночі -1°..-4°, вдень +2°..+5°. Мокрий сніг із дощем.
- на сході: Температура вночі -6°..-9°, вдень -3°..0°. Сніг, ожеледиця.
- у центрі: Температура вночі -3°..-6°, вдень +1°..+4°. Хмарно з проясненнями.
- у Києві: Температура вночі -4°..-6°, вдень 0°..+1°. Хмарно, без істотних опадів.
18 лютого
Середа. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -2°..-5°, вдень +1°..+3°. Хмарно.
- на півдні: Температура вночі +1°..+4°, вдень +6°..+9°. Хмарно, невеликий дощ.
- на заході: Температура вночі -1°..+2°, вдень +3°..+6°. Дощ та мокрий сніг.
- на сході: Температура вночі -4°..-7°, вдень -1°..+2°. Мінлива хмарність.
- у центрі: Температура вночі -1°..-4°, вдень +2°..+5°. Хмарно, місцями опади.
- у Києві: Температура вночі -2°..-4°, вдень +1°..+3°. Хмарно, невеликий дощ.
19 лютого
Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -3°..-6°, вдень 0°..+2°. Хмарно.
- на півдні: Температура вночі -1°..+2°, вдень +4°..+7°. Хмарно з проясненнями.
- на заході: Температура вночі -2°..-5°, вдень +1°..+4°. Мокрий сніг.
- на сході: Температура вночі -7°..-10°, вдень -2°..+1°. Ясно, без опадів.
- у центрі: Температура вночі -3°..-6°, вдень +1°..+3°. Мінлива хмарність.
- у Києві: Температура вночі -4°..-6°, вдень 0°..+2°. Мінлива хмарність.
20 лютого
П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -5°..-8°, вдень -1°..+1°. Сонячно.
- на півдні: Температура вночі -2°..+1°, вдень +3°..+6°. Переважно сонячно.
- на заході: Температура вночі -4°..-7°, вдень +2°..+5°. Ясно.
- на сході: Температура вночі -8°..-11°, вдень -3°..0°. Ясно, морозно.
- у центрі: Температура вночі -4°..-7°, вдень +1°..+4°. Сонячно.
- у Києві: Температура вночі -6°..-8°, вдень 0°..+1°. Ясно.
21 лютого
Субота. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -4°..-7°, вдень +1°..+4°. Поступове потепління.
- на півдні: Температура вночі 0°..+3°, вдень +6°..+9°. Хмарно з проясненнями.
- на заході: Температура вночі -1°..-4°, вдень +5°..+8°. Сонячно.
- на сході: Температура вночі -6°..-9°, вдень -1°..+2°. Мінлива хмарність.
- у центрі: Температура вночі -3°..-6°, вдень +3°..+6°. Переважно сонячно.
- у Києві: Температура вночі -4°..-6°, вдень +2°..+4°. Сонячно, малохмарно.
22 лютого
Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -2°..-5°, вдень +2°..+5°. Хмарно, можливий дощ.
- на півдні: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Хмарно, дощ.
- на заході: Температура вночі 0°..+3°, вдень +6°..+9°. Хмарно, місцями дощ.
- на сході: Температура вночі -4°..-7°, вдень +1°..+4°. Хмарно з проясненнями.
- у центрі: Температура вночі -1°..+2°, вдень +4°..+7°. Хмарно, невеликий дощ.
- у Києві: Температура вночі -1°..-3°, вдень +3°..+5°. Хмарно, дощ.
