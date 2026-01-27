Туман та ожеледиця. Синоптики попередили про негоду 28 січня: де очікувати
У низці областей буде І рівень небезпечності
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 28 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
28 січня на Правобережжі туман, видимість 200-500 м; в більшості центральних, північних та Харківській областях ожеледь; на дорогах країни, крім півдня і Закарпаття, ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – попереджають синоптики.
Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, в Україні хмарно, в основному без опадів. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях без опадів, температура вночі 11-16°, вдень 3-8° морозу.
Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зимова погода. Очікується стабільно низька температура повітря з нічними морозами та періодичні опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Найбільш інтенсивні снігопади прогнозуються в середині тижня, а на дорогах зберігатиметься ожеледиця.
