Туман та ожеледиця. Синоптики попередили про негоду 28 січня: де очікувати

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Тротуари на столичній Оболоні подекуди нагадують ковзанку з очищеними від криги острівками
фото: glavcom.ua

У низці областей буде І рівень небезпечності

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 28 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

28 січня на Правобережжі туман, видимість 200-500 м; в більшості центральних, північних та Харківській областях ожеледь; на дорогах країни, крім півдня і Закарпаття, ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

У багатьох областях буде оголошено 28 січня І рівень небезпечності, жовтий
У багатьох областях буде оголошено 28 січня І рівень небезпечності, жовтий
мапа: meteo.gov.ua

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – попереджають синоптики.

Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, в Україні хмарно, в основному без опадів. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях без опадів, температура вночі 11-16°, вдень 3-8° морозу. 

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зимова погода. Очікується стабільно низька температура повітря з нічними морозами та періодичні опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Найбільш інтенсивні снігопади прогнозуються в середині тижня, а на дорогах зберігатиметься ожеледиця.

