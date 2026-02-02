Головна Країна Суспільство
Коли потеплішає в Україні? Укргідрометцентр назвав дату

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
2-3 лютого в Україні очікується дуже холодна погода
фото: glavcom.ua

2-3 лютого у низці областей оголошено ІІІ рівень небезпечності, червоний

Україну накрив сильний мороз, однак незабаром очікується поступове послаблення температури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

2-3 лютого в Україні, крім Закарпаття та південної частини, очікується дуже холодна погода: зниження нічної температури до 20-27° морозу, в Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями до надзвичайного морозу -30°. Оголошено ІІІ рівень небезпечності, червоний.

Вже 4-5 лютого, починаючи із заходу та південного заходу, поступове послаблення морозів.

Нагадаємо, лютий 2026 року розпочався в Україні з екстремального похолодання. Полярне повітря, що прийшло з північного сходу, спричинило падіння температури до позначок, які синоптики називають критичними для енергосистеми та комунального господарства. Станом на 1 лютого в більшості областей стовпчики термометрів опустилися до -20-25°C. 

Як повідомлялося, у понеділок, 2 лютого, в Україні прогнозується холодна погода та морози до -20 градусів.

