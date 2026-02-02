Коли в Україну прийде весна? Бабак Тимко дав прогноз

Завідувач біологічної станції Володимир Грубник повідомив, що бабак побачив свою тінь

Бабак Тимко IV, який мешкає на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна, зробив прогноз на наближення весни. Так, на неї доведеться чекати ще шість тижнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківський національний університет імені Василя Каразіна.

Тимко IV, який є братом Тимка III, що віщував прихід весни раніше, але цьогоріч «пішов на пенсію», дав свій перший прогноз. «У 2026 році бабак побачив свою тінь. Тобто, весна прийде через шість тижнів. Принаймні, він так вважає», – зазначив завідувач біологічної станції Володимир Грубник.

Тимко IV, який є братом Тимка III, що віщував прихід весни раніше, але цьогоріч «пішов на пенсію», дав свій перший прогноз скриншот з відео Харківського національного університету імені Василя Каразіна

Тимко IV є одним із 19 бабаків, які проживають на території наукової установи. Бабаки на біологічній станції живуть вже понад 25 років. Особини змінюються, але їхня кількість тримається сталою – близько 20 представників. Це необхідний мінімум для якісних результатів досліджень.

День бабака на біостанції в Гайдарах започаткували харківські науковці на чолі з професором Віктором Токарським у 2004 році. За цей час прихід весни прогнозували три бабаки.

До слова, 2 лютого 2026 року в Україні та світі відзначається День бабака. В цей день люди намагаються за поведінкою бабаків визначити: якою буде весна та коли вона прийде. Якщо бабак виходить з нори і не бачить своєї тіні, очікується тепла і рання весна.

