Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві правоохоронці покарали чоловіка за те, що лопатою розчищав сніг

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Києві правоохоронці покарали чоловіка за те, що лопатою розчищав сніг
Патрульні провели з чоловіком роз’яснювальну бесіду, наголосили про заборону викидати сніг на проїжджу частину
фото з відкритих джерел

Громадянин викидав сніг на посадковий майданчик громадського транспорту

У Києві до відповідальності притягнуть чоловіка, який лопатою розчищав сніг у центрі міста, чим порушив правила дорожнього руху. Подія сталася 5 лютого на вулиці Велика Житомирська, 21. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

«Громадянин здійснював прибирання снігу за допомогою лопати з тротуару на проїзну частину дороги та зупинки громадського транспорту, чим створив штучну перешкоду та наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху», – ідеться у протоколі.

У патрульній поліції Києва розповіли деталі: близько 15 години патрульні обстежували вулично-шляхову мережу з метою подальшого направлення дорожніх служб для прибирання снігу в Шевченківському районі Києві.

«Після проходження снігоприбиральної техніки на вулиці Велика Житомирська, громадянин розчистив ділянку тротуару та викидав сніг на посадковий майданчик громадського транспорту. Як наслідок, маршрутні транспортні засоби не змогли здійснити зупинку на посадковому майданчику через значку кількість снігу», – розповіли у патрульній поліції Києва.

У Києві правоохоронці покарали чоловіка за те, що лопатою розчищав сніг фото 1

Патрульні провели з чоловіком роз’яснювальну бесіду, наголосили про заборону викидати сніг на проїжджу частину, тим самим створювати перешкоду для руху транспорту.

«На громадянина склали протокол за. ч. 1. ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення) КУпАП. Надалі рішення у справі ухвалюватиме суд», – розповіли у патрульній поліції.

Матеріали передано до суду. Відповідальність за таке порушення – штраф від тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи від 40 до 60 годин.

Нагадаємо, у четвер, 5 лютого, ситуація на дорогах Києва ускладнилася через поєднання ожеледиці, що утримується ще з минулої доби, та свіжого снігу. Попри роботу дорожників, негода суттєво вплинула на трафік. Від ранку фіксуються ускладнення руху на основних автошляхах столиці, а також значні затори на в'їздах до міста. Ситуацію погіршує те, що за прогнозами синоптиків протягом дня у Києві утримуватиметься хмарна погода з температурою 4-6° морозу, що сприятиме подальшому обледенінню доріг.

У КМДА наголосили, що ожеледь і ожеледиця, спричинені опадами та коливаннями температури, навіть за безперервної роботи комунальних служб можуть виникати повторно протягом дня. Комунальні служби постійно здійснюють прибирання та протиожеледну обробку, однак повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках міста фізично неможливо.

Читайте також:

Теги: дороги штраф негода правила погода снігопад Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
5 лютого, 14:12
Знищена палієм автівка
Киянин вщент спалив авто нового обранця своєї колишньої: справу передано до суду
2 лютого, 09:19
Американець Скіп Бойс розпочав дивний експеримент
Чоловік попрощався з дружиною і донькою та зачинився у кімнаті на рік: навіщо він це зробив
1 лютого, 18:33
На фото одного з мешканців будинку на Ревуцького видно, що частина будинку без світла, коли в інших воно є
Киянка розповіла, як на Позняках мешканці разом із комунальниками рятували будинок від морозів
27 сiчня, 15:18
Кияни у наметі Червоного Хреста
У Голосіївському районі Києва можна отримати гарячі обіди: адреси
26 сiчня, 16:44
У Києві температура повітря опуститься до -11°
Нові невтішні прогнози: Україну чекає нова хвиля морозів
26 сiчня, 08:38
Через російську атаку пошкоджено приватний будинок у Запоріжжі
Атака на Україну, масштабна аварія у США: головне за ніч
20 сiчня, 05:40
Прийом дітей до дитсадків здійснюється лише в тих закладах, де є тепло, електроенергія та можливість дотримання безпекових умов
Столичні школи тимчасово не працюють, на Київщині навчання триває: що із садочками
19 сiчня, 09:25
Столична приватна клініка, де сталася смерть пацієнтки
Смерть 28-річної жінки у приватній клініці Києва: пластичний хірург постане перед судом
15 сiчня, 12:39

Новини

У Києві правоохоронці покарали чоловіка за те, що лопатою розчищав сніг
У Києві правоохоронці покарали чоловіка за те, що лопатою розчищав сніг
Дев’ятирічний Захар рятує киян від холоду у пункті незламності
Дев’ятирічний Захар рятує киян від холоду у пункті незламності
Росіяни зруйнували найбільший склад із продукцією Roshen. Власник повідомив про наслідки для споживачів
Росіяни зруйнували найбільший склад із продукцією Roshen. Власник повідомив про наслідки для споживачів
Чоловік, який у метро лапав жінку, заявив, що він інтелігент. Що вирішив суд
Чоловік, який у метро лапав жінку, заявив, що він інтелігент. Що вирішив суд
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Пожежу на складі Roshen ліквідовано. Відео з місця події
Пожежу на складі Roshen ліквідовано. Відео з місця події

Новини

В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua