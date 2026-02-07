У Києві правоохоронці покарали чоловіка за те, що лопатою розчищав сніг

Патрульні провели з чоловіком роз’яснювальну бесіду, наголосили про заборону викидати сніг на проїжджу частину

Громадянин викидав сніг на посадковий майданчик громадського транспорту

У Києві до відповідальності притягнуть чоловіка, який лопатою розчищав сніг у центрі міста, чим порушив правила дорожнього руху. Подія сталася 5 лютого на вулиці Велика Житомирська, 21. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

«Громадянин здійснював прибирання снігу за допомогою лопати з тротуару на проїзну частину дороги та зупинки громадського транспорту, чим створив штучну перешкоду та наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху», – ідеться у протоколі.

У патрульній поліції Києва розповіли деталі: близько 15 години патрульні обстежували вулично-шляхову мережу з метою подальшого направлення дорожніх служб для прибирання снігу в Шевченківському районі Києві.

«Після проходження снігоприбиральної техніки на вулиці Велика Житомирська, громадянин розчистив ділянку тротуару та викидав сніг на посадковий майданчик громадського транспорту. Як наслідок, маршрутні транспортні засоби не змогли здійснити зупинку на посадковому майданчику через значку кількість снігу», – розповіли у патрульній поліції Києва.

Патрульні провели з чоловіком роз’яснювальну бесіду, наголосили про заборону викидати сніг на проїжджу частину, тим самим створювати перешкоду для руху транспорту.

«На громадянина склали протокол за. ч. 1. ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення) КУпАП. Надалі рішення у справі ухвалюватиме суд», – розповіли у патрульній поліції.

Матеріали передано до суду. Відповідальність за таке порушення – штраф від тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи від 40 до 60 годин.

Нагадаємо, у четвер, 5 лютого, ситуація на дорогах Києва ускладнилася через поєднання ожеледиці, що утримується ще з минулої доби, та свіжого снігу. Попри роботу дорожників, негода суттєво вплинула на трафік. Від ранку фіксуються ускладнення руху на основних автошляхах столиці, а також значні затори на в'їздах до міста. Ситуацію погіршує те, що за прогнозами синоптиків протягом дня у Києві утримуватиметься хмарна погода з температурою 4-6° морозу, що сприятиме подальшому обледенінню доріг.

У КМДА наголосили, що ожеледь і ожеледиця, спричинені опадами та коливаннями температури, навіть за безперервної роботи комунальних служб можуть виникати повторно протягом дня. Комунальні служби постійно здійснюють прибирання та протиожеледну обробку, однак повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках міста фізично неможливо.