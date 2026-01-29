Масові блекаути й заблоковані автомагістралі: США потерпають від зимового шторму

По всій країні, за даними влади, загинули щонайменше 70 людей, смерть яких пов’язують із небезпечними холодами

На півдні Сполучених Штатів посилюється гуманітарна та інфраструктурна криза після кількох днів потужного зимового шторму, який приніс сніг, ожеледь і нетипові для регіону мінусові температури. Тисячі людей застрягли на автошляхах, сотні тисяч домівок залишаються без електроенергії, а місцева влада попереджає про дефіцит їжі, ліків і палива. Про це пише АР, передає «Главком».

Заблоковані дороги та години в холоді

У штаті Міссісіпі влада залучила 135 снігоприбиральних машин і підрозділи Національної гвардії для розчищення міжштатних автомагістралей I-55 та I-22, які виявилися заблокованими через покинуті автомобілі. Через ожеледь легкові авто й вантажівки почали масово застрягати ще у вівторок.

78-річна Саманта Льюїс розповіла, що її автомобіль простояв понад 14 годин без руху на I-22.

«Не було куди йти, нічого робити і нікого, хто міг би нас врятувати», – сказала вона, зізнавшись, що боялася замерзнути.

Масові відключення та «дзвінки відчаю»

Близько 332 тис.будинків і підприємств залишалися без електропостачання, переважно в Теннессі та Міссісіпі. Температура вночі опускалася нижче нуля в регіонах, які погано пристосовані до таких умов. По всій країні, за даними влади, загинули щонайменше 70 людей, смерть яких пов’язують із небезпечними холодами.

У прикордонному з Міссісіпі окрузі Гардін, штат Теннессі, багато мешканців опинилися фактично заблокованими у своїх будинках через повалені дерева й обледенілі дороги. Директорка з надзвичайних ситуацій округу ЛаРей Слайгер попередила, що запаси людей вичерпуються.

«Їм холодно, у них немає світла й опалення, закінчився пропан, дрова та гас. У багатьох уже немає їжі й пального», – сказала вона.

У сусідньому окрузі Алкорн служби екстреної допомоги повідомляють про «дзвінки відчаю». За словами директора служби Евана Гібенса, диспетчери опрацювали понад 2000 викликів, а близько 200 людей розмістили в обігрівальному укритті на місцевій арені.

«Ми робимо все можливе», – наголосив він.

Нашвілл і Теннессі: відновлення триватиме днями

У місті Нашвілл без світла залишаються понад 100 тисяч споживачів. Повалені дерева й обірвані лінії електропередач ускладнили доступ до цілих районів. За словами віцепрезидента енергослужби Брента Бейкера, відновлювальні роботи можуть тривати щонайменше до вихідних або довше.

Морози не відступають

Синоптики попереджають, що морозна погода збережеться щонайменше до лютого, а цими вихідними на схід США прийде нова хвиля арктичного повітря. Існує ризик сильних снігопадів у Кароліні та Вірджинії. Навіть у регіонах, де не очікують нового снігу, температура може опускатися до небезпечних однозначних значень, а відчутна температура буде нижчою за нуль.

У невеликих містечках уздовж трас місцеві жителі допомагають водіям, які застрягли. У Ред-Бенксі влада закликала власників всюдиходів доставляти воду, їжу, ковдри та бензин.

«Шосе виглядає як парковка. У багатьох людей закінчився бензин, вони покинули машини», – розповіла працівниця місцевого кафе Лейсі Кленсі.

Жителька Холлі-Спрінгс Енджі Грешем зазначає, що сотні вантажівок і легковиків стояли вздовж I-22 та міських вулиць.