Після короткого потепління Україну знову накриють сильні морози

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Після короткого потепління Україну знову накриють сильні морози
4-5 лютого, починаючи із заходу та південного заходу, очікується поступове послаблення морозів
11 лютого синоптики прогнозують морози до -19°С

В Україні найближчим часом очікується зниження температури. Однак після цього знову прогнозують суттєве посилення морозів. Про це повідомляє «Главком».

За даними одного із метеорологічних ресурсів, із 4 лютого в Києві очікується послаблення морозів – мінімальна температура сягатиме близько -17°С, а вже 7 лютого нічні показники можуть підвищитися до -4°С. Втім, таке потепління буде нетривалим: із 8 лютого температура знову почне знижуватися – до -8°С. Надалі холод лише посилюватиметься, і 11 лютого синоптики прогнозують морози до -19°С.

Водночас за даними іншого метеорологічного ресурсу, 11 лютого зниження температури буде менш різким – очікується близько -10 градусів°С.

Нагадаємо, Україну накрив сильний мороз, однак незабаром очікується поступове зниження температури. Вже 4-5 лютого, починаючи із заходу та південного заходу, буде послаблення морозів.

Як повідомлялося, лютий 2026 року розпочався в Україні з екстремального похолодання. Полярне повітря, що прийшло з північного сходу, спричинило падіння температури до позначок, які синоптики називають критичними для енергосистеми та комунального господарства. Станом на 1 лютого в більшості областей стовпчики термометрів опустилися до -20-25°C. 

погода негода прогноз погоди

