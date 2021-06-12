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    Притула думає створити нову партію на базі вихідців з «Голосу»

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    Сергій Притула хоче очолити нову політсилу - Притула думає створити нову партію на базі вихідців з «Голосу»

    Сергій Притула хоче очолити нову політсилу

    Фото: УП

    За словами Притули, його «максимально цікавить» наступна парламентська кампанія

    Колишній кандидат у мери Києва Сергій Притула, який нещодавно вийшов з лав партії «Голос», допустив створення нової політичної сили. Про це він сказав в ефірі «24 каналу».

    За словами Притули, його «максимально цікавить» наступна парламентська кампанія.

    «Я в принципі не відкидаю (створення партії). Це вже буде трохи інша історія ніж та, що була з «Голосом». Тут я збираюсь очолювати процес», – сказав Притула.

    Він уточнив, що в реалізації цих планів йому допомагають колеги та команди з регіонів, зокрема – з «Голосу».

    «У якому форматі і якому творенні все буде – дайте, будь ласка, трохи часу. Ми дійдемо до спільного знаменника і про все повідомимо», – сказав Притула.

    Зазначимо, половина членів партії «Голос» у вінницькому осередку заявила, що виходить із політсили, зокрема, через виключення Сергія Притули з політради.

    Також осередок партії «Голос» у Чернівецький області оголосив про внесення подання до політради партії щодо необхідності виключення із «Голосу» Кіри Рудик, яка наразі очолює партію.

    Нагадаємо, після виходу Сергія Притули з «Голосу» депутатка Верховної Ради від фракції «Голос» Соломія Бобровська і ще восьмеро депутатів з цієї фракції спільно приймуть рішення про своє подальше перебування.

    Бобровська заявила, що йдеться про таких депутатів: Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Соломія Бобровська, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устинова, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін, Ярослав Юрчишин.

    Наразі в Раді є 20 нардепів «Голосу».

    Тим часом у Херсонській організації «Голосу» повідомили про вихід з партії 15 осіб. Активістка Марина Войтенко констатувала, що «за останні пів року в нашій партії стався різкий відхід від задекларованих цінностей, а нове керівництво партії не хоче чути голос своїх осередків».

    Вона також поскаржилася на кулуарність і кон’юнктурність рішень в партії та «нездорову реакцію керівника «Голосу» на критику».

    Додамо, що в понеділок, 7 червня 2021 року, Сергій Притула вийшов із партії «Голос».

    Як відомо, у фракції парламенту «Голос» зараз затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».

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    Теги: Верховна Рада вибори партії політика Сергій Притула партія Голос
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    Притула думає створити нову партію на базі вихідців з «Голосу»