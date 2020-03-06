Засідання Європарламенту перенесли зі Страсбурга до Брюсселя через коронавірус



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Сесія Європарламенту відбудеться у Брюсселі

Єродепутати вирішили не проводити сесію у Франції

Запланована на 9 березня в Страсбурзі пленарна сесія Європейського парламенту переноситься в Брюссель через загрозу коронавірусу.

Про відповідне рішення глави Європейського парламенту Давида Сассолі повідомлено на сайті установи.

«Я отримав сьогодні о 18 годині оновлену доповідь про розвиток ситуації з Covid-19 від медичної служби парламенту, яка інформує нас, що «ризики для здоров'я розцінюються як явно вищі, якщо пленарна сесія відбудеться в Страсбурзі», - заявив Давид Сассолі.

«Я належним чином поінформував французьку владу, подякувавши їм за наше співробітництво в останні дні», - додав глава Європарламенту.

«Пленарне засідання як виняток відбудеться в Брюсселі», - повідомив він.

Раніше Європарламент обмежив проведення масових заходів та скасував цілу низку подій через коронавірус, зокрема, Український тиждень.

Крім того, доступ в будівлі Європейського парламенту заборонений особам, які відвідали протягом останніх 14 днів райони поширення коронавірусу, а також тим, хто контактував із зараженими особами.

Також нагадаємо, що 10 березня в Європарламенті проведуть дебати про імплементацію Мінських угод.