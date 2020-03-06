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    Засідання Європарламенту перенесли зі Страсбурга до Брюсселя через коронавірус

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    Сесія Європарламенту відбудеться у Брюсселі&nbsp; - Засідання Європарламенту перенесли зі Страсбурга до Брюсселя через коронавірус
    Сесія Європарламенту відбудеться у Брюсселі 

    Єродепутати вирішили не проводити сесію у Франції

    Запланована на 9 березня в Страсбурзі пленарна сесія Європейського парламенту переноситься в Брюссель через загрозу коронавірусу.

    Про відповідне рішення глави Європейського парламенту Давида Сассолі повідомлено на сайті установи.

    «Я отримав сьогодні о 18 годині оновлену доповідь про розвиток ситуації з Covid-19 від медичної служби парламенту, яка інформує нас, що «ризики для здоров'я розцінюються як явно вищі, якщо пленарна сесія відбудеться в Страсбурзі», - заявив Давид Сассолі.

    «Я належним чином поінформував французьку владу, подякувавши їм за наше співробітництво в останні дні», - додав глава Європарламенту.

    «Пленарне засідання як виняток відбудеться в Брюсселі», - повідомив він.

    Раніше Європарламент обмежив проведення масових заходів та скасував цілу низку подій через коронавірус, зокрема, Український тиждень.

    Крім того, доступ в будівлі Європейського парламенту заборонений особам, які відвідали протягом останніх 14 днів райони поширення коронавірусу, а також тим, хто контактував із зараженими особами.

    Також нагадаємо, що 10 березня в Європарламенті проведуть дебати про імплементацію Мінських угод.

    ЄС Європарламент Франція Бельгія Брюссель коронавірус
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