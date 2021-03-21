В Інституті біохімії пояснили, чому весняна хвиля Covid-19 набагато небезпечніша за осінню

Під час весняної хвилі легенева тканина стає первинним і основним об’єктом ураження в організмі

Коронавірусна інфекція у різні пори року поводиться як два різні захворювання

Весняна хвиля коронавірусу набагато небезпечніша, аніж осіння. Для весняної хвилі Covid-19 характерний стрімкий розвиток хвороби, значна кількість важких і летальних випадків. Про це в інтерв’ю Главкому розповів вчений-біохімік, старший науковий співробітник Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, кандидат біологічних наук Володимир Галицький.

Галицький зазначив, що може бути зв’язок між кліматичними умовами і спалахами епідемії. Для поширення інфекції сприятливий сухий і теплий клімат.

За його словами, віруси, які викликають звичайні ГРВІ, вражають переважно епітелій верхніх дихальних шляхів, де розташовані їх рецептори. ГРВІ мають переважно осінньо-зимову сезонність.

«Коронавірус SARS-CoV–2 справді може вражати верхні дихальні шляхи, зв’язуючись з одним зі своїх рецепторів – нейропіліном-1. Такий шлях його проникнення в організм характерний для осінньо-зимового періоду (осіння хвиля). Але основним рецептором для коронавірусу SARS-CoV–2 є ангіотензин-перетворюючий фермент-2 (ACE2), розташований на клітинах нижніх дихальних шляхів – альвеол, бронхіол, тобто легеневої тканини», – сказав він.

Для розвитку епідемії вирішальне значення має сприйнятливість, обумовлена кількістю рецепторів. «І є дані що кількість молекул ACE2 змінюється в різні пори року. У мешканців більшості країн, розташованих у середніх широтах, експресія ACE2, очевидно, досягає максимуму наприкінці зими – на початку весни. Цим і обумовлене, на наш погляд, різке підвищення сприйнятливості до інфікування коронавірусом у даний період – для гарантованої зустрічі віріонів (одинарних, повноцінних інфекційних частин вірусу), з рецепторами на поверхні клітин альвеол легень стає потрібна в сотні разів менша кількість віріонів. Окрім того, коронавірус, реплікуючись у заражених клітинах, може встигнути інфікувати значну площу альвеолярного епітелію за час, протягом якого імунна система готує імунну відповідь», – розповів він.

Галицький додав, що стає можливим явище суперрозповсюдження – з великої площі зараженого епітелію легень виділяється величезна кількість нових віріонів, причому у вигляді аерозолю. Контакт із суперрозповсюджувачем практично неминуче гарантує інфікування, а без засобів індивідуального захисту така зустріч небезпечна зараженням відразу всього об’єму легень. І взагалі, за умов гіперекспресії ACE2 для одномоментного зараження значного об’єму легень теж достатньо меншої кількості віріонів.

Отже, під час весняної хвилі легенева тканина стає первинним і основним об’єктом ураження в організмі. «Відповідно, для весняної хвилі Covid-19 характерний стрімкий розвиток хвороби, значна кількість важких і летальних випадків. Узагальнюючи, можна стверджувати, що коронавірусна інфекція в різні пори року поводиться як два неоднакові захворювання: восени як важка ГРВІ, а весною як особливо небезпечна інфекція з переважним ураженням легеневої тканини», – підсумував лікар.

Раніше інфекціоніст Юрій Жигарєв пояснив, чому коронавірус в Україні став все частіше вражати молоду категорію людей. Він інфікує молодь від 20 років.