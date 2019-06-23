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    В Ірані стратили чиновника за шпигунство на стороні США

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    В Ірані стратили чиновника за шпигунство на стороні США

    Гаджізавар був засуджений після того, як в його будинку виявили шпигунське обладнання і документи

    В Ірані колишнього співробітника міністерства оборони Джалала Гаджізавара звинуватили в шпигунстві на користь США і стратили.

    Про це повідомляє ВВС з посиланням на ЗМІ Ірану.

    Гаджізавар був засуджений після того, як в його будинку виявили шпигунське обладнання і документи. Гаджізавар працював підрядником в аерокосмічній організації міністерства оборони, але покинув посаду дев’ять років тому.

    Його стратили кілька днів тому в тюрмі Раджайшахр в Карадже, недалеко від Тегерана.

    Колишню дружину Гаджізавара ув’язнили на 15 років також за звинуваченням у шпигунстві.

    До слова, Федеральне управління цивільної авіації США видало екстрену постанову, яка забороняє американським авіаперевізникам літати в повітряному просторі Ірану над Ормузькою протокою і Оманською затокою на фоні загострення протиріч між Вашингтоном і Тегераном. 

    Адміністрація Дональда Трампа відмовилася в останній момент від ударів проти Ірану у відповідь за збиття американського безпілотника. Причини відмови від ударів не повідомляються, як і те, відмова має постійний чи тимчасовий характер.

    Міністерство оборони США поділилося із журналістами деталями інциденту щодо збиття американського безпілотника Іраном. 

    ЗМІ США документи
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