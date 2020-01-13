Я хотів згоріти разом з ними: іранський командир вибачився за збиття літака МАУ



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Головний командир Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі

«За все своє життя я настільки не шкодував, як зараз. Ніколи», — сказав командир Корпусу вартових Ісламської революції

Головний командир елітного військово-політичного формування Ірану Корпус вартових Ісламської революції Хосейн Саламі на засіданні парламенту вибачився за збитий український пасажирський літак МАУ.

Про це повідомляє CNN.

«Ми допустили помилку. Деякі з наших співвітчизників згинули через нашу помилку, але це було ненавмисно… За все своє життя я настільки не шкодував, як зараз. Ніколи», — сказав Саламі.

Він додав, що розраховує на те, що їм пробачить Господь, іранський народ та родини загиблих.

«Хотілось, щоб я був на борту (збитого літака — ред.) та згорів разом із ними», — сказав командувач КВІР.

Як відомо, робота по розшифровці бортових самописців збитого в Ірані Boeing МАУ буде проводитися в Україні.

До 19 січня тіла загиблих мають повернути в Україну. Український уряд виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців запевнив, що пам’ять усіх загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірану буде гідно вшанована, усіх винних у трагедії покарають.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У столиці Ірану розпочалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном помилково збили іранські військові.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.