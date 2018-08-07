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    В Іспанії від аномальної спеки загинули вже дев'ятеро людей

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    Спека в Іспанії - В Іспанії від аномальної спеки загинули вже дев'ятеро людей
    Фото: AFP
    Спека в Іспанії

    В деяких регіонах Іспанії температура сягала 46 градусів

    Кількість жертв аномальної спеки в Іспанії зросла до дев'яти осіб.

    Про це повідомляє видання The Local.

    Як зазначається, у південно-західному регіоні Екстремадура неподалік від кордону з Португалією було знайдене тіло 66-річного чоловіка, який помер у неділю від теплового удару.

    У вівторок від теплового удару померла 75-річна жінка. Також в Екстремадурі загинув від теплового удару 40-річний пілігрим з Німеччини. Це ж стало причиною смерті 81 річного чоловіка.

    Разом з цими жертвами, кількість людей, що померли в результаті аномальної спеки в Іспанії досягла дев’яти осіб. 

    Повідомляється, що в деяких регіонах країни температура сягала 46 градусів.

    Раніше повідомлялося, що щонайменше троє людей загинули від теплових ударів в Іспанії.

    У Франції через аномальну спеку зупинили роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.

    Крім енергоблоку у Фессенхаймі, зупинили енергоблоки в Сен-Альбані та на електростанції Бюже в Айні.

    У Німеччині з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.

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