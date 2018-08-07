В Іспанії від аномальної спеки загинули вже дев'ятеро людей



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Фото: AFP Спека в Іспанії

В деяких регіонах Іспанії температура сягала 46 градусів

Кількість жертв аномальної спеки в Іспанії зросла до дев'яти осіб.

Про це повідомляє видання The Local.

Як зазначається, у південно-західному регіоні Екстремадура неподалік від кордону з Португалією було знайдене тіло 66-річного чоловіка, який помер у неділю від теплового удару.

У вівторок від теплового удару померла 75-річна жінка. Також в Екстремадурі загинув від теплового удару 40-річний пілігрим з Німеччини. Це ж стало причиною смерті 81 річного чоловіка.

Разом з цими жертвами, кількість людей, що померли в результаті аномальної спеки в Іспанії досягла дев’яти осіб.

Повідомляється, що в деяких регіонах країни температура сягала 46 градусів.

Раніше повідомлялося, що щонайменше троє людей загинули від теплових ударів в Іспанії.

У Франції через аномальну спеку зупинили роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.

Крім енергоблоку у Фессенхаймі, зупинили енергоблоки в Сен-Альбані та на електростанції Бюже в Айні.

У Німеччині з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.

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