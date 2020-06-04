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    В Італії кількість смертей від Covid-19 знову зростає

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    Минулої доби в Італії від коронавірусу померло 88 людей&nbsp; - В Італії кількість смертей від Covid-19 знову зростає
    Минулої доби в Італії від коронавірусу померло 88 людей 

    Загальна кількість загиблих від коронавірусу в Італії зросла до 33 689 осіб

    Протягом останньої доби в Італії зафіксоване зростання кількості летальних випадків спричинених пандемією хвороби Covid-19.

    Про це повідомляє агенція ANSA.

    «Протягом останніх 24 годин в Італії зафіксовано 88 летальних випадків, що означає збільшення порівняно з 71 випадком вчора», - йдеться у повідомленні.

    Загальна кількість загиблих в Італії зросла до 33 689 осіб.

    Число пацієнтів, які одужали від недуги, зросло до 161 895, приріст порівняно з вчорашнім днем склав 957 осіб.

    Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби в Італії, становить наразі 234 013, приріст порівняно з вчорашнім днем склав 177 випадків.

    Як повідомлялося, станом на 4 червня загальна кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 6,5 мільйона, а кількість смертей від коронавірусу перевищила 388 тисяч.

    Слід зазначити, що 3 червня Італія відкрила кордони для туристів з ЄС

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