В Італії оголосять траур за жертвами обвалення мосту в Генуї



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Дату жалоби визначать після закінчення пошукових робіт на місці обвалення мосту

Уряд Італії оголосить національний траур за загиблими унаслідок обвалення мосту в Генуї.

Як пише італійський телеканал TGCom24, про це повідомив губернатор регіону Лігурія Джованні Тоті. Генуя є адміністративним центром регіону.

Тоті не уточнив дату жалоби, заявивши, що її визначать після закінчення пошукових робіт на місці обвалення мосту, пише видання Cronache della Campania.

Префектура міста Генуя інформувала Генеральне консульство України в Мілані, що двоє українців постраждали внаслідок обвалення мосту, і нині перебувають у лікарні «Сан Мартін».

Раніше повідомлялося, що українців немає серед загиблих унаслідок обвалення мосту в італійському місті Генуя.

Також повідомляється, що кількість загиблих унаслідок обвалення автомобільного мосту в Генуї зросла до 39 людей. До цього було відомо про 38 загиблих.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів.

Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.

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