Італія запровадила обов'язковий масковий режим у вечірній час
Уряд Італії побоюється, що активне нічне життя сприятиме спалаху Covid-19
Італійська влада ухвалила рішення закрити нічні клуби і дискотеки просто неба та зобов’язала носити маски у громадських місцях увечері та у нічний час, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
Про це повідомляє Le Parisien.
Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца підписав розпорядження, що набрало чинності 17 серпня, яке зобов’язує носити маски у проміжку між 18:00 та 6:00 в громадських місцях. Документ також забороняє роботу дискотек та нічних клубів просто неба, які у цю пору року традиційно переповнені.
Уряд Італії побоюється, що активне нічне життя сприятиме спалаху Covid-19. Однак деякі регіони країни не настільки категоричні у питаннях карантинних заходів.
Так, влада Сардинії залишила двері нічних танцювальних майданчиків відкритими. Регіони Венето та Емілія-Романія лише посилили перевірки. Тим часом у Тоскані вимагають однакових правил для всіх.
Раніше в Італії дозволили прогулянки на круїзних лайнерах.
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Як повідомлялося, за добу 16 серпня коронавірусне захворювання в Україні підтвердили у 1 464 людей.