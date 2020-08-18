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    У світі

    Італія запровадила обов'язковий масковий режим у вечірній час

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    Міністр охорони здоров'я Італії підписав розпорядження, яке зобов&rsquo;язує носити маски у проміжку між 18:00 та 6:00 в громадських місцях - Італія запровадила обов'язковий масковий режим у вечірній час
    Міністр охорони здоров'я Італії підписав розпорядження, яке зобов’язує носити маски у проміжку між 18:00 та 6:00 в громадських місцях

    Уряд Італії побоюється, що активне нічне життя сприятиме спалаху Covid-19

    Італійська влада ухвалила рішення закрити нічні клуби і дискотеки просто неба та зобов’язала носити маски у громадських місцях увечері та у нічний час, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

    Про це повідомляє Le Parisien.

    Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца підписав розпорядження, що набрало чинності 17 серпня, яке зобов’язує носити маски у проміжку між 18:00 та 6:00 в громадських місцях. Документ також забороняє роботу дискотек та нічних клубів просто неба, які у цю пору року традиційно переповнені.

    Уряд Італії побоюється, що активне нічне життя сприятиме спалаху Covid-19. Однак деякі регіони країни не настільки категоричні у питаннях карантинних заходів.

    Так, влада Сардинії залишила двері нічних танцювальних майданчиків відкритими. Регіони Венето та Емілія-Романія лише посилили перевірки. Тим часом у Тоскані вимагають однакових правил для всіх.

    Раніше в Італії дозволили прогулянки на круїзних лайнерах.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      92820
    • Одужали
      48164
    • Хворіють
      42567
    • Померли
      2089

    Як повідомлялося, за добу 16 серпня коронавірусне захворювання в Україні підтвердили у 1 464 людей.

    здоров'я Італія карантин коронавірус
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