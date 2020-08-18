Італія запровадила обов'язковий масковий режим у вечірній час



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр охорони здоров'я Італії підписав розпорядження, яке зобов’язує носити маски у проміжку між 18:00 та 6:00 в громадських місцях

Уряд Італії побоюється, що активне нічне життя сприятиме спалаху Covid-19

Італійська влада ухвалила рішення закрити нічні клуби і дискотеки просто неба та зобов’язала носити маски у громадських місцях увечері та у нічний час, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє Le Parisien.

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца підписав розпорядження, що набрало чинності 17 серпня, яке зобов’язує носити маски у проміжку між 18:00 та 6:00 в громадських місцях. Документ також забороняє роботу дискотек та нічних клубів просто неба, які у цю пору року традиційно переповнені.

Уряд Італії побоюється, що активне нічне життя сприятиме спалаху Covid-19. Однак деякі регіони країни не настільки категоричні у питаннях карантинних заходів.

Так, влада Сардинії залишила двері нічних танцювальних майданчиків відкритими. Регіони Венето та Емілія-Романія лише посилили перевірки. Тим часом у Тоскані вимагають однакових правил для всіх.

Раніше в Італії дозволили прогулянки на круїзних лайнерах.

Коронавірус в Україні

Всього 92820

Одужали 48164

Хворіють 42567

Померли 2089

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, за добу 16 серпня коронавірусне захворювання в Україні підтвердили у 1 464 людей.