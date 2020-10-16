В Італії за добу коронавірус виявили у понад 10 тисяч людей



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Всього в Італії за час пандемії діагностували понад 391 тисяч інфікованих коронавірусом

У другій половині липня в Італії госпіталізували близько 40 осіб на день, за минулу добу - 638

За останню добу в Італії зареєстровано 10010 нових випадків зараження коронавірусом, що є найвищим щоденним показником з початку спалаху в країні. Попередній рекорд - 8804 хворих. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Італії.

У країні також зареєстровано ще 55 летальних випадків.

Таким чином, всього в Італії за час пандемії діагностували понад 391 тисяч інфікованих, понад 36 тисяч заражених померли.

Число хворих коронавірусом у відділеннях інтенсивної терапії продовжує зростати, досягнувши 638 у п'ятницю. У другій половині липня в Італії госпіталізували близько 40 осіб в день.

Італія була першою країною в Європі, яка постраждала від коронавірусу. За кількістю смертей інфікованих вона стоїть на другому місці серед європейських країн після Великої Британії.

Нагадаємо, 13 жовтня в Італії прем'єр-міністр Джузеппе Конте та міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца оголосили додаткові обмеження. Зокрема маски стають обов’язковими в приміщенні, за винятком їх носіння вдома. Також людей закликають не збиратися вдома більше, ніж шість осіб.

Також нагадаємо, що ЄС вперше оприлюднив мапу коронавірусних обмежень у Європі.