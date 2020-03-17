В Італії за добу від коронавірусу померли майже 350 осіб



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Всього в Італії від коронавірусу померли 2503 людини

В Італії за добу від коронавірусної інфекції померли 345 осіб. Про це повідомляє ANSA.

За словами голови служби цивільної оборони Анджело Бормана, всього в країні через спалах коронавірусу померли понад 2,5 тис.і осіб.

«За останню добу зареєстрували 345 нових випадків смерті та 2989 випадків зараження. В попередній день померли 349 осіб. З початку епідемії від коронавірусу померли 2503 людини», - йдеться в повідомленні.

В Італії на лікуванні перебувають 26 062 пацієнти. 2941 пацієнт одужав. Загальне число інфікованих людей, включаючи померлих і видужали, досягло 31 506 осіб.

Нагадаємо, уряд Італії прийняв рішення залучити до роботи 10 тисяч студентів-медиків, щоб допомогти медичним службам впоратися з пандемією в країні. Влада дозволить студентам останнього курсу вийти на роботу на 8-9 місяців раніше терміну і без здачі випускних іспитів.

Зазначимо, що пандемія коронавірусу у світі може тривати протягом двох років. Медики прогнозують, що до 70% населення Землі перехворіє на коронавірус.

В Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.