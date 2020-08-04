В італійській Генуї відкрили новий міст на місці старого, що обвалився



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Новий міст Сан Джорджио у Генуї

Родичі жертв не прийшли на церемонію, оскільки оператором нової споруди буде компанія, яка керувала старим мостом

В італійському місті Генуя у понеділок, 3 серпня, відкрили новий автомобільний міст, збудований на місці моста Моранді, під час обвалення якого у 2018 році загинуло 43 людини.

Міст під назвою Сан Джорджио довжиною один кілометр має 19 прольотів. Його спроектував архітектор Ренцо Піано, який народився в Генуї. На мосту встановлені 43 ліхтарі в пам'ять про загиблих. Будівництво мосту тривало навіть в період пандемії, будівельники працювали цілодобово без вихідних, за винятком Різдва.

У церемонії відкриття взяли участь президент Італії Серджо Маттарелла та прем'єр-міністр Джузеппе Конте. Родичі загиблих, як і рятувальники, які працювали на місці трагедії після обвалення мосту, не прийшли на церемонію. Вони незадоволені тим, що компанія, яка раніше була оператором мосту Моранді, управлятиме і новою спорудою - попри те, що поганий стан мосту розслідується, як одна з причин його обвалення.

Родичі загиблих погодилися на окрему зустріч з президентом країни. «Ми сподіваємося, що навіть після цього дня пам'ять жертв не буде забута (…) Має бути суд», - сказав представник родин Егле Поссетті, передає телеканал Sky TG24.

Під час церемонії мер міста Марко Буччі звернувся до родичів загиблих. «Наше послання до них дуже просте. Це більше ніколи не повинно повторитися'», - сказав він.

Оператором старого мосту була компанія Autostrade per l'Italia, яку контролює дім моди Benetton. Раніше цього літа італійський уряд ухвалив угоду з Benetton, який погодився вийти зі складу акціонерів компанії Autostrade per l'Italia. Цю компанію, яка управляє багатьма дорогами в країні, мають націоналізувати.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів.

Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.

Під час обвалення мосту в італійському місті Генуя авто двох українців впало з висоти понад 80 м, вони дивом залишилися живими.

Джерело: Deutsche Welle