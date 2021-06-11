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    В Ізраїлі більше не продаватимуть вироби із хутра

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    В Ізраїлі більше не продаватимуть вироби із хутра
    Фото: з відкритих джерел

    Зоозахисники домагалися заборони на продаж хутра в Ізраїлі з 2009 року

    В Ізраїлі заборонили продаж виробів із хутра. Відповідний документ підписала міністр захисту навколишнього середовища країни Гіла Гімліель, повідомляє The Jerusalem Post. Ізраїль став першою країною в світі, яка заборонила продаж виробів із хутра в масштабах всієї держави.

    Заборона набере чинності в грудні 2021 року. При цьому в Ізраїлі, як і раніше, можна буде використовувати хутро в наукових і освітніх цілях, а також у релігійних обрядах. Покарання за порушення заборони передбачає штраф до 75 тисяч шекелів (це близько 627 тисяч гривень) або позбавлення волі на один рік.

    Зоозахисники домагалися заборони на продаж хутра в Ізраїлі з 2009 року. За даними ізраїльської зоозахисної організації Animals Now, заборону на продаж хутра підтримують 86 відсотків жителів країни.

    Упродовж останніх років десятки великих виробників одягу відмовляються від використання хутра.

    Тим часом, королева Великої Британії Єлизавета II два роки тому прийняла рішення не носити одяг з натуральним хутром.

    «Якщо її Величність повинна з'явитися на заході в особливо холодну погоду, з 2019 роки для того, щоб їй було тепло, буде використовуватися штучне хутро», – написала головна модельєрка королеви Анджели Келлі.

    Теги: міністр Ізраїль штраф тварини
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    В Ізраїлі більше не продаватимуть вироби із хутра