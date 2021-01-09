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    У світі

    Євросоюз проти використання країнами-членами «Супутника V»

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">В Євросоюзі не допустять &laquo;сепаратного&raquo; використання російського препарату</p> - Євросоюз проти використання країнами-членами «Супутника V»

    В Євросоюзі не допустять «сепаратного» використання російського препарату

    Фото з відкритих джерел

    В ЄС можна вживати лише вакцини, узгоджені державами-членами

    Проведення сепаратних переговорів щодо закупівлі та використання російської вакцини від Covid-19 не відповідає законодавству співтовариства, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у пʼятницю. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «Жодна держава – член ЄС не може відхилитися від цієї юридично зобовʼязальної бази (спільних переговорів 27 країн ЄС). Тобто жодних паралельних контактів. Це перше», – сказала вона на прес-конференції у Брюсселі у відповідь на запитання про можливість співпраці Росії та Німеччини у виробництві вакцини «Супутник V» та її розповсюдженні в Євросоюзі.

    «Друге. Портфель, який ми маємо зараз, і я вже про це казала, – це 2,3 млрд доз вакцин. Це більше ніж достатньо, щоб вакцинувати все населення», – зазначила глава ЄК.

    Крім того, наголосила фон дер Ляєн, будь-яка вакцина, що надходить на територію ЄС, має пройти через процедуру Європейського агентства з лікарських засобів і нагляд, як це відбувалося досі.

    «Має бути ясність: ми постачаємо безпечні, ефективні вакцини в достатній кількості. В більше ніж достатній. Це важливо, що в більше ніж достатній. І я наполягаю, що це призначається не лише для Європейського Союзу, це стосується і наших сусідів», – сказала глава Єврокомісії.

    Раніше повідомлялося про те, що Євросоюз збирається додатково придбати 300 млн доз вакцини Pfizer.

    Теги: ЄС вакцинація населення Урсула фон дер Ляєн коронавірус
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