Євросоюз проти використання країнами-членами «Супутника V»

В ЄС можна вживати лише вакцини, узгоджені державами-членами

Проведення сепаратних переговорів щодо закупівлі та використання російської вакцини від Covid-19 не відповідає законодавству співтовариства, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у пʼятницю. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Жодна держава – член ЄС не може відхилитися від цієї юридично зобовʼязальної бази (спільних переговорів 27 країн ЄС). Тобто жодних паралельних контактів. Це перше», – сказала вона на прес-конференції у Брюсселі у відповідь на запитання про можливість співпраці Росії та Німеччини у виробництві вакцини «Супутник V» та її розповсюдженні в Євросоюзі.

«Друге. Портфель, який ми маємо зараз, і я вже про це казала, – це 2,3 млрд доз вакцин. Це більше ніж достатньо, щоб вакцинувати все населення», – зазначила глава ЄК.

Крім того, наголосила фон дер Ляєн, будь-яка вакцина, що надходить на територію ЄС, має пройти через процедуру Європейського агентства з лікарських засобів і нагляд, як це відбувалося досі.

«Має бути ясність: ми постачаємо безпечні, ефективні вакцини в достатній кількості. В більше ніж достатній. Це важливо, що в більше ніж достатній. І я наполягаю, що це призначається не лише для Європейського Союзу, це стосується і наших сусідів», – сказала глава Єврокомісії.

Раніше повідомлялося про те, що Євросоюз збирається додатково придбати 300 млн доз вакцини Pfizer.