Міндовкілля пояснило, чому відклали зменшення викидів для підприємств-забруднювачів

План був поданий материнськими компаніями українських підприємств, що розташовані в Європі

За 13 років найбільші промислові забруднювачі не поспішали екологічно модернізувати власні активи. І як наслідок, необхідної модернізації зазнала менш ніж третина виробництв. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовський в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому було перенесено на рік введення нормативів щодо зменшення викидів.

«Нічого не зміниться, насправді. Дійсно, ми перенесли впровадження технологічних нормативів, для агломераційних та коксохімічних виробництв на один рік, згідно з розпорядженням уряду від травня 2020 року. Підприємства дали нам детальний план заходів щодо досягнення таких нормативів – DCH, «Метінвест», «Арселор Міттал»... При цьому у них всіх різна, насправді, ситуація з модернізацією відповідних виробництв», – наголосив Абрамовський.

Міністр додав, що влада не мала контрольних точок у цьому питанні. «На сьогодні ми запровадили ці контрольні точки, тобто взяли щопіврічний план щодо виконання заходів. При цьому план був поданий материнськими компаніями українських підприємств, що розташовані в Європі. Ми щопівроку будемо контролювати, як ці плани виконуються», – уточнив міністр.

Абрамовський акцентував увагу на тому, що буде підіймати це питання на міжнародний рівень, бо гарантії дали саме міжнародні компанії, у яких є певна репутація, і це буде їхній вибір – псувати її чи ні.

Додамо, що в заяві Професійної асоціації екологів України йдеться про те, що кошти від податку на викиди СО2 мають спрямовуватись на екомодернізацію промислових підприємств, а не на вирішення проблем «зеленої» енергетики.