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    Окупаційна влада Криму заявила про «перемогу»: крадені херсонські овочі стабілізували ціни

    Українські овочі, вкрадені у фермерів Запоріжжя та Херсонщини, врятували окупований Крим від різкого зростання цін - Окупаційна влада Криму заявила про «перемогу»: крадені херсонські овочі стабілізували ціни
    Українські овочі, вкрадені у фермерів Запоріжжя та Херсонщини, врятували окупований Крим від різкого зростання цін
    фото: Pixabay

    Українські овочі врятували кримські прилавки, без них ціни стрімко пішли б угору

    Кримська чиновниця, «в.о. міністра сільського господарства» Аліме Заредінова визнала, що Крим би не вижив без крадених в Україні овочів. Про це пише ТАСС.

    За словами Заредінової, у окупованому Криму ціни на овочі почали зростати. Зокрема здорожчав так званий борщовий набір – буряк, капуста, морква.

    Сама Заредінова бідкається, що причина у «завершенні запасів сільгоспвиробників у регіоні». Але тепер, після того, як до півострова привезли крадені в українських фермерів овочі із Запорізької та Херсонської областей, ціни на цю продукцію кримським окупантам вдалося стабілізувати.

    «Ми бачимо, що ціни стабілізувалися, не спостерігаємо високого зростання, і є можливість у всіх магазинів як мережевих, так і немережевих купувати цю продукцію та реалізовувати у своїх магазинах», – похвалилася «чиновниця»-колабораціоністка.

    Нагадаємо, «міністр» промполітики окупованого Криму Олександр Трянов кілька днів тому похвалився, що до півострова почали возити овочі, відібрані в українських фермерів східної частини Херсонської та південної частини Запорізької областей. Зокрема, першу партію овочів нібито привезли з Енергодару.

    Так само на на початку російсько-української війни рашисти хотіли вкрасти для потреб півострова воду з Дніпра.Тоді окупанти захопили і підірвали дамбу біля Каховської ГЕС, на початку Північнокримського каналу. Тоді влада окупованого Криму радісно відзвітувала, що скоро півострів отримає воду з Дніпра, про яку в Криму забули після 2014 року.

    Але пізніше стало відомо, що вода до Криму так і не пішла. Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович пояснив, що технологічно процес відновлення повноцінної роботи дуже складний, і одним підриванням дамби він не вирішується, тож воду окупований Крим так і не отримав.

    Теги: Крим росія окупанти війна ціни Україна овочі окупація #stoprussia
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    Окупаційна влада Криму заявила про «перемогу»: крадені херсонські овочі стабілізували ціни