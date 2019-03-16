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    В Криму окупанти відсвяткували анексію концертним номером на честь Путіна (відео)

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    У виступі брали участь &laquo;чорні сили&raquo; - В Криму окупанти відсвяткували анексію концертним номером на честь Путіна (відео)
    У виступі брали участь «чорні сили»

    В соцмережі пишуть, що раніше «Сталіна так не облизували»

    У анексованому Росією Криму в Сімферополі відбувся концерт до п'ятиріччя анексії, на якому показали «патріотичний виступ», який восхваляв Путіна.

    Відповідне відео опубліковане на сторінці Grani.Ru у Twitter.

    «Чорні сили (кримські татари) хотіли залишити Крим Україні, але злякалися калинки-малинки і володаря світу Володимира - джерела радості, якого ласкаво звуть ВеВе. Це фрагмент концерту до п'ятиріччя анексії в Сімферополі», - говориться у коментарі до відео.

    Водночас зауважується, що раніше «Сталіна так не облизували».

    Як відомо, у ці дні минає п’ять років з часу подій, у результаті яких Росія захопила Крим. Активіст Меджлісу кримськотатарського народу Джелял Наріман розповів в інтерв’ю «Главкому», якими йому запам’яталися події п’ятирічної давнини, та так званий «референдум».

    Нагадаємо, 13 березня до анексованого Криму прибула група французьких політиків. Міністерство закордонних справ України рішуче засудило поїздку групи французьких політиків до окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим.

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