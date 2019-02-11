В Міноборони заявили про зниження інтенсивності обстрілів на Донбасі
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Повідомляється, що знизилася, в тому числі, і кількість випадків застосування забороненого озброєння
У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі знизилася інтенсивність обстрілів. Про це на брифінгу повідомив спікер Міноборони Максим Праута.
Знизилася, в тому числі, і кількість випадків застосування забороненого озброєння. На Луганському напрямку зафіксовано п'ять обстрілів в районах населених пунктів Світлодарськ, Кримське, Айдар і Південне. На Донецькому напрямку противник порушив режим тиші чотири рази в районі Красногорівки, Гнутового, Спартака та Авдіївки.
«У ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає», - зазначив Праута.
За його словами, зранку бойовики здійснили чотири обстріли на Донецькому напрямку.
Як повідомлялося раніше, у відповідь на прицільний вогонь підрозділ Нацгвардії зі складу Об'єднаних сил знищив бойову броньовану машину бойовиків російсько-терористичної гібридної армії.
Нагадаємо, що Харківський бронетанковий завод провів модернізацію понад сотні Т-64 зразка 2017 року, цих машин достатньо для переозброєння цілої танкової бригади.