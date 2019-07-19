Олег Недава: проблему водопостачання необхідно вирішувати комплексно



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Олег Недава у програмі деталізував план погашення заборгованості КП «Славгорводоканал»

Згідно з масштабною програмою Недави, з 2020 по 2022 року буде реалізовано основні етапи: встановлені сучасні системи водоочищення та системи очистки стоків

Багаторічні перебої водопостачання на території Донбасу пов'язані з застарілими комунікаціями, недостатніми потужностями і боргами за електроенергію, що накопичилися у місцевих комунальних підприємств. Щоб вирішити проблему забезпечення мешканців питною водою, розробили державну програму «Вода Донбасу» - її автор народний депутат Олег Недава розповів деталі проекту, розрахованого на чотири роки:

«Сьогодні фільтрувальні станції, наприклад, прифронтового Слов'янська, зношені. Воду в необхідному обсязі поставляти не можуть, до того ж городян весь час лякають повним відключенням, тому що комунальні підприємства мають борги за електроенергію. Але борги водоканалу і застарілі комунікації - це не проблема городян, які справно платять комуналку. Вони не повинні турбуватися, що залишаться без питної води. Тому ми з моєю командою взяли цю проблему на себе. Ініціювали Державну програму «Вода Донбасу», що буде прийнята в якості Закону України, і в якій поетапно розписаний кожен крок, необхідний для вирішення проблеми водопостачання в регіоні. Буквально розписали конкретні терміни виконання, прорахували необхідне фінансування», - розповідає Олег Недава.

Згідно з масштабною програмою модернізації систем водопостачання і водовідведення Донбасу, розробленої народним депутатом, вже протягом двох років, з 2020 по 2022 року буде реалізовано основні етапи: встановлені сучасні системи водоочищення та системи очистки стоків. Протягом чотирьох років буде проведена заміна водопроводів.

«Ми весь час вирішуємо проблеми водопостачання на Донбасі локально - наприклад, в 2018 році вдалося домогтися виділення 2,1 млн грн для реконструкції системи по дезінфекції води без застосування хлору в Слов'янську, до цього 10 млн грн на будівництво резервуара фільтрувальної станції, 9 млн грн на реконструкцію деяких відвідав. І таких проектів, насправді, було дуже багато, я дуже давно займаюся цією проблемою. Але нам необхідно вирішити питання комплексно, а не гасити такі виникають пожежі, коли ситуація вже стає критичною. Для цього ми і розробили державну програму», - каже Олег Недава.

Крім того, Недава у програмі деталізував план погашення заборгованості КП «Славгорводоканал».