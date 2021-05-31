Стрілянина з постраждалими у Києві: в поліції розповіли деталі

За фактом конфлікту зі стріляниною на столичному Печерську у поліції розпочали кримінальне провадження

У результаті стрілянини один із чоловіків госпіталізований з легкими тілесними ушкодженнями обличчя, а інший - з пораненням голови

Голова поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що в результаті стрілянини в центрі столиці один чоловік був госпіталізований з легкими тілесними ушкодженнями обличчя, а інший – з пораненням голови. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Крищенко повідомив, що за фактом конфлікту в поліції почали кримінальне провадження.

«Попередньо встановлено, що між двома бізнес-партнерами – киянином, 1972 року народження, та громадянином іншої держави, 1978 року народження, виник конфлікт, який переріс у бійку», – сказав Крищенко.

За його словами, в подальшому за іноземця заступилися двоє його знайомих.

«У цей момент киянин дістав зброю та кілька разів вистрелив у бік опонентів», – сказав він.

У поліції заявили, що далі іноземець зі своїми знайомими сіли в машину і поїхали в невідомому напрямку. Для розшуку авто в Києві була введена спеціальна поліцейська операція. Менш ніж за годину розшукуваний автомобіль патрульні поліцейські зупинили в Подільському районі.

«В авто перебував чоловік із пораненням голови. Ми встановили його особу. Це – 37-річний уродженець Херсона, який перебуває у розшуку місцевою поліцією за скоєння вбивства», – сказав Крищенко.

За його словами, зараз чоловік перебуває в лікарні під охороною співробітників поліції.

«На місці, де трапилась подія, ми вилучили декілька гільз, травматичний пістолет та дозвільні документи на нього. Киянина госпіталізували з легкими тілесними ушкодженнями», – сказав він.

Раніше поліція повідомила про конфлікт зі стріляниною в центрі Києва.

ЗМІ повідомляли, що невідомий кілька разів вистрілив і поранив чоловіка. Зловмисник втік з місця злочину на автомобілі Mercedes.

Правоохоронці ввели спецоперацію «Сирена».

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