На будівельному майданчику в Києві сталася бійка

Слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили нападнику про підозру

Столичні оперативники затримали молодика, який побив чоловіка на будівельному майданчику на вулиці Дегтярівській у Києві. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернулась жінка із заявою про те, що невідомий побив її батька на вулиці Дегтярівській. Аби з’ясувати усі обставини інциденту, на місце події прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Співробітники карного розшуку провели першочергові розшукові заходи та затримали підозрюваного у скоєнні злочину.

«Ми встановили, що на будівництві між чоловіками виник конфлікт, у ході якого 33-річний чоловік побив свого опонента. Наступного дня потерпілому стало зле та він викликав швидку. Його госпіталізували до медичного закладу з закритою черепно-мозковою травмою та переломами ребер. Затриманий – 33-річний місцевий мешканець, раніше не судимий», – розповів заступник начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко.

Затриманий – 33-річний киянин, раніше не судимий

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція Києва розшукує громадянина Романюту Романа за підозрою у нападі на автомобіль, побитті людей та трощу авто.