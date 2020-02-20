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    Юні одесити завоювали призові місця на міжнародному конкурсі

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    Юні одесити завоювали призові місця на міжнародному конкурсі

    Одеситки - призери міжнародного конкурсу хореографічного мистецтва «TANZOLIMP»

    З 13 до 18 лютого 2020 року в Берліні (Німеччина) відбувся фінал XVII Міжнародного конкурсу хореографічного мистецтва «TANZOLIMP».

    Одесу на конкурсі представили учні Дитячої хореографічної школи Одеси, які пройшли попередні відбіркові тури.

    Понад 1000 кращих танцюристів з усього світу змагалися у фіналі конкурсу. Їх майстерність оцінювало високопрофесійне міжнародне журі в кількості 70 осіб.

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    Юні одесити завоювали призові місця на міжнародному конкурсі
    Юні одесити завоювали призові місця на міжнародному конкурсі
    Юні одесити завоювали призові місця на міжнародному конкурсі
    Юні одесити завоювали призові місця на міжнародному конкурсі
    Юні одесити завоювали призові місця на міжнародному конкурсі

    Учні Дитячої хореографічної школи м.Одеси успішно виступили на конкурсі, завоювавши призові місця, зокрема:

    • зразковий колектив «Ан Лер» (керівники - Г. Калістратова, Ю. Васіна, Д. Слабих) - II місце в номінації «Сучасний танець», III місце в номінації «Класичний танець»;
    • колектив «Алегро» (керівник І. Большакова) - III місце в номінації «Класичний танець»;
    • Лосєва Злата (викладач А. Рожевич, керівник Т. Чорна) - II місце в номінації «Класичний танець» і два гранти на навчання в хореографічних школах Лондона і Мюнхена.
    одесити
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