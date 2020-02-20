Юні одесити завоювали призові місця на міжнародному конкурсі
Одеситки - призери міжнародного конкурсу хореографічного мистецтва «TANZOLIMP»
З 13 до 18 лютого 2020 року в Берліні (Німеччина) відбувся фінал XVII Міжнародного конкурсу хореографічного мистецтва «TANZOLIMP».
Одесу на конкурсі представили учні Дитячої хореографічної школи Одеси, які пройшли попередні відбіркові тури.
Понад 1000 кращих танцюристів з усього світу змагалися у фіналі конкурсу. Їх майстерність оцінювало високопрофесійне міжнародне журі в кількості 70 осіб.
Учні Дитячої хореографічної школи м.Одеси успішно виступили на конкурсі, завоювавши призові місця, зокрема:
- зразковий колектив «Ан Лер» (керівники - Г. Калістратова, Ю. Васіна, Д. Слабих) - II місце в номінації «Сучасний танець», III місце в номінації «Класичний танець»;
- колектив «Алегро» (керівник І. Большакова) - III місце в номінації «Класичний танець»;
- Лосєва Злата (викладач А. Рожевич, керівник Т. Чорна) - II місце в номінації «Класичний танець» і два гранти на навчання в хореографічних школах Лондона і Мюнхена.