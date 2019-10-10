В Офісі президента пояснили, що не хотіли проводити пресмарафон «в офіційному приміщенні»



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Пресмарафон президента проходить на території Kyiv Food Market Фото: пресслужба президента

За оренду приміщення Офіс президента не платив, лише за їжу, повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що пресмарафон президента Володимира Зеленського не хотіли проводити в офіційному приміщенні.

«Ми не хотіли це робити в офіційному приміщенні, ми хотіли такий заклад, в якому президент може спілкуватися... Наприклад, ви бачите, як Зеленський з журналістами їсть піцу, спілкується, п’є водичку, каву», - пояснив Тимошенко журналістам.

«Вони спілкуються, журналісти можуть ставити питання, уточнюючі питання, і він на них відповідає. Це місце підходить за своїм об’ємом тій кількості журналістів, яка до нас прийшла», - зауважив заступник керівника Офісу президента.

Він повідомив, що за оренду приміщення Офіс президента не платив, лише за їжу.

«Ми платили саме за їжу, якою пригощаємо журналістів. За оренду ми не оплачували, лише за їжу. Тут не один заклад, це багато різних закладів, які знаходяться в одному приміщенні», - сказав Тимошенко.

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, на території Kyiv Food Market о 10:00 розпочався пресмарафон з президентом України Володимиром Зеленським. На пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів.

До слова, Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента Главкома на пресмарафоні, пояснив, чому проігнорував зустріч з прем'єром Нідерландів Марком Рютте у Нью-Йорку.

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Зеленського, зроблену 10 жовтня під час пресмарафону, про відсутність тиску на нього з боку американського лідера під час телефонної розмови у липні.

Джерело: УНН