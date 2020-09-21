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    В Офісі президента відреагували на можливе перенесення місцевих виборів

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    Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня - В Офісі президента відреагували на можливе перенесення місцевих виборів
    Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня

    Перенесення або скасування виборів можливі лише в разі різкого погіршення щоденної захворюваності коронавірусом

    В Офісі президента не бачать жодних причин для відтермінування місцевих виборів. Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

    За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, поки ситуація з Covid-19 більш-менш контролюється. При цьому перенесення або скасування виборів є складним юридичним процесом, який тягне величезні витрати з бюджету і згодом обов'язково потрапить під судові процеси.

    «Тобто причини для перенесення повинні бути настільки забійними і юридично вивіреними, щоб мати можливість відстояти все це в судах і отримати право на законне списання об'ємних бюджетних коштів, витрачених на організацію процесу», – додав Подоляк.

    Він вважає, що тему перенесення виборів в медіа активно «качають» практично всі політичні групи і опозиційні сили.

    «Це банальний, низьковитратний, некреативний, але досить скандальний спосіб вести агресивну частину пропагандистської виборчої кампанії», – сказав Подоляк.

    У той же час джерело РБК-Україна в оточенні президента Володимира Зеленського вважає, що цю тезу спеціально «розкручують» телеграм-спільноти, використовуючи її проти влади.

    «Всі ці ресурси або мають російський і проросійський слід. Або ведуть до Ігоря Коломойському. Їм вигідний такий посил. Тим самим закидається сигнал виборцям: мовляв, влада злякалася і скасує вибори, бо програє», – сказав джерело.

    При цьому переносити вибори в правлячій команді не планують.

    Нагадаємо, що «Слуга народу» після презентації кардинально змінила виборчий список до Київради.

    вибори влада час
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