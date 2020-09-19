Зеленський підписав закон, що дозволяє йти на місцеві вибори без довідки про несудимість



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Президент підписав закон, який скасовує обов’язковість довідки про наявність чи відсутність судимості

Усі кандидати на місцевих виборах будуть у рівних умовах стосовно підтвердження несудимості та зазначатимуть про це відомості лише в автобіографії

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує обов’язковість для кандидатів у депутати на місцевих виборах подавати під час реєстрації довідку про наявність чи відсутність судимості.

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту №3995, опублікованій на сайті парламенту.

У графі «Дати і стан проходження» вказано, що 17 вересня закон підписав Голова Верховної Ради, а 18 вересня його було повернуто з підписом від Президента.

Згідно з документом, вилучається пункт 9 частини першої статті 222 Виборчого кодексу, який містить вимогу щодо надання довідки про наявність чи відсутність судимості для деяких кандидатів на місцевих виборах.

Таким чином, усі кандидати на місцевих виборах будуть у рівних умовах стосовно підтвердження несудимості та зазначатимуть про це відомості лише в автобіографії.

Автори законопроєкту народні депутати Роман Лозинський і Володимир Цабаль (обидва – з фракції «Голосу») переконані, що його ухвалення сприятиме усуненню перешкод для реалізації громадянами України пасивного виборчого права, що існують наразі під час реєстрації кандидатами у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 і більше тисяч).

Нагадаємо, кандидати на місцеві вибори зіткнулися з проблемою отримання довідки про несудимість. Безкоштовну довідку про несудимість кандидати можуть зробити за гроші.

Як повідомлялося, Рада скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах.