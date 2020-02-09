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    Економіка та фінанси

    Українці витрачають на харчі майже половину своїх доходів (дослідження)

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    Українці витрачають на харчі майже половину своїх доходів (дослідження)

    Україна випереджає тільки Уганду, Казахстан, Анголу, Бангладеш та Нігерію

    Частка витрат на харчування в Україні залишається однією з найвищих у світі. У рейтингу витрат на харчування вдома, згідно даних Міністерства сільського господарства США (USDA), Україна посідає 93 місце даного рейтингу.

    Регулярний моніторинг витрат на харчування вдома проводять у понад 100 країнах світу. Україна випереджає тільки Уганду (частка витрат на харчування – 44,2%), Казахстан (44,9%), Анголу (48,6%), Бангладеш (53,5 %) та Нігерію (59,0 %), яка посідає останнє місце в списку.

    Про це розповів старший науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», кандидат економічних наук Богдан Духницький.

    За даними USDA, кожен українець у 2018 році в середньому заплатив $858 за продовольчі продукти та безалкогольні напої. У загальній структурі споживчих витрат частка харчових продуктів при цьому становила 42,2%.

    «Статистичні дані дослідження підтверджують, що при зростанні доходів зменшується частка витрат на харчування. Одночасно в абсолютному вимірі витрати на їжу збільшуються. Чим більш розвинута і багата країна, тим меншу частку витрат її населення виділяє на продукти харчування», – зауважив Богдан Духницький.

    За словами науковця, реальні доходи для більшості населення України змушують витрачати майже всі кошти на найнеобхідніші товари і послуги, перш за все на продукти харчування, і не дозволяють робити заощадження.

    Недарма, як зазначив експерт, рейтинг очолюють США, Сінгапур, Велика Британія, Ірландія, Канада, Швейцарія, Австралія та Австрія, населення яких витрачають на харчі менше 10%. У Німеччині, Нідерландах, Фінляндії, Катарі, Бельгії, Південній Кореї такі витрати складають до 15%.

    Мешканці Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії, Ізраїлю, Уругваю, Кувейту, Китаю, Туреччини та інших характеризується витратами на харчування в діапазоні 16-25%.

    У Білорусі, Грузії, Росії, Узбекистані, а також в Йорданії, Індії, Македонії і Парагваї цей показник знаходиться в межах 30%.

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