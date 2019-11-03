В ООН назвали кількість вбитих мирних громадян на Донбасі



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В результаті конфлікту з'явилося 427 км лінії розмежування

Внаслідок бойових дій 1,3 млн чоловік стали внутрішніми переселенцям

З початку бойових дій на Донбасі число жертв серед мирних жителів перевищила три тисячі й становить 3330 убитих.

Про це повідомляє пресслужба Організації Об'єднаних Націй.

В Управлінні ООН з координації гуманітарних питань, яке мобілізує і координує гуманітарну допомогу нужденним на сході України, також повідомили кількість поранених - до 9000 осіб.

«В результаті конфлікту з'явилося 427 км лінії розмежування, яка перекрила доступ до основних послуг; 1,3 млн чоловік стали внутрішніми переселенцями; 3,5 млн потребують допомоги», - йдеться в повідомленні Управління на сторінці в Twitter.

Украина: шестой год войны



Убито более 3 330 мирных граждан

Ранено до 9 000

В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам

1,3 млн человек стали внутренними переселенцами

3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 листопада 2019 р.

До слова, у суботу ділянку розведення у Станиці Луганській відвідав глава МЗС Фінляндії.