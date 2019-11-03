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    В ООН назвали кількість вбитих мирних громадян на Донбасі

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    В результаті конфлікту з'явилося 427 км лінії розмежування - В ООН назвали кількість вбитих мирних громадян на Донбасі
    В результаті конфлікту з'явилося 427 км лінії розмежування

    Внаслідок бойових дій 1,3 млн чоловік стали внутрішніми переселенцям

    З початку бойових дій на Донбасі число жертв серед мирних жителів перевищила три тисячі й становить 3330 убитих.

    Про це повідомляє пресслужба Організації Об'єднаних Націй.

    В Управлінні ООН з  координації гуманітарних питань, яке мобілізує і координує гуманітарну допомогу нужденним на сході України, також повідомили кількість поранених - до 9000 осіб.

    «В результаті конфлікту з'явилося 427 км лінії розмежування, яка перекрила доступ до основних послуг; 1,3 млн чоловік стали внутрішніми переселенцями; 3,5 млн потребують допомоги», - йдеться в повідомленні Управління на сторінці в Twitter.

    До слова, у суботу ділянку розведення у Станиці Луганській відвідав глава МЗС Фінляндії.

    Донбас переселенці ООН смерть Україна окуповані території
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