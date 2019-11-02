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    Сьогодні бойовики вже три рази обстріляли українські позиції на Донбасі

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    Сьогодні бойовики вже три рази обстріляли українські позиції на Донбасі

    Ворог гатив із гранатометів і випусти три міни по позиціях українських військ

    Від початку поточної доби, станом на 12:30, російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли на Донецькому напрямку.

    Про це йдеться у зведенні Міноборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил.

    Вночі противник вогневої активності не проявляв. Проте, після 9-ї години ранку в районах Талаківки та Водяного зафіксовані нетривалі ворожі обстріли з автоматичних гранатометів.

    А близько 10-ї ранку окупанти з боку населеного пункту Біла Кам’янка випустили 3 міни 120-го калібру по позиціях наших військ, обладнаних неподалік Новогригорівки.

    За наявною інформацією, втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

    1 листопада бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню.

    Як повідомляв «Главком», 1 листопада у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

    Нагадаємо, відведення сил і засобів в Золотому почалося 29 жовтня, незважаючи на заяви про обстріл.

    У штабі операції Об’єднаних сил заявляли, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

    В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».

    1 листопада розведення сил у Петрівському відклали через обстріли.

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