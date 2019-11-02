Сьогодні бойовики вже три рази обстріляли українські позиції на Донбасі
Ворог гатив із гранатометів і випусти три міни по позиціях українських військ
Від початку поточної доби, станом на 12:30, російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли на Донецькому напрямку.
Про це йдеться у зведенні Міноборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Вночі противник вогневої активності не проявляв. Проте, після 9-ї години ранку в районах Талаківки та Водяного зафіксовані нетривалі ворожі обстріли з автоматичних гранатометів.
А близько 10-ї ранку окупанти з боку населеного пункту Біла Кам’янка випустили 3 міни 120-го калібру по позиціях наших військ, обладнаних неподалік Новогригорівки.
За наявною інформацією, втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
1 листопада бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню.
Як повідомляв «Главком», 1 листопада у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.
Нагадаємо, відведення сил і засобів в Золотому почалося 29 жовтня, незважаючи на заяви про обстріл.
У штабі операції Об’єднаних сил заявляли, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.
В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».
1 листопада розведення сил у Петрівському відклали через обстріли.