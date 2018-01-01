В ООН очікують важких переговорів по резолюції щодо Східної Гути

Спецпосланник ООН не бачить іншої альтернативи перемир’ю і доступу для гуманітарної допомоги

Спеціальний посланник Генерального секретаря ООН по питанням врегулювання конфлікту в Сирії Стеффан де Містура заявив про те, що сподівається на схвалення резолюції щодо припинення бойових дій в районі Східної Гути. При цьому за його оцінками досягнути згоди для прийняття резолюції буде надзвичайно важко, не зважаючи на всю нагальність ситуації.



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Стеффан де Містура

Спецпосланник ООН не бачить іншої альтернативи перемир’ю і доступу для гуманітарної допомоги

Спеціальний посланник Генерального секретаря ООН по питанням врегулювання конфлікту в Сирії Стеффан де Містура заявив про те, що сподівається на схвалення резолюції щодо припинення бойових дій в районі Східної Гути.

При цьому за його оцінками досягнути згоди для прийняття резолюції буде надзвичайно важко, не зважаючи на всю нагальність ситуації. Дану заяву Стеффан де Містура заявив по прибуттю в Женеву для проведення переговорів. У відповідь на питання про те, що буде, якщо не вдасться досягнути згоди щодо резолюції по Східній Гуті, спецпосланник ООН повідомив про те, що буде необхідно подвоїти зусилля.

Оскільки за його словами немає іншої альтернативи у цьому питанні як припинення вогню і гарантування доступу гуманітарних вантажів до району, який взяли в облогу урядові сирійські сили. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, який знаходиться в Лондоні, внаслідок нанесення ударів урядовими силами у районі Східної Гути протягом останніх двох днів загинуло не менше 250 цивільних осіб. Дана кількість жертв найбільша із 2013 року, коли в даному районі була масовано застосована хімічна зброя.

Як повідомлялося, США звинуватили Росію у розстрілі сирійських мирних жителів.

Організація Об’єднаних Націй наголошує на необхідності негайного припинення вогню, а також доступу гуманітарної допомоги в район Східної Гути, де сили режиму Асада, який підтримують РФ та Іран, винищують населення, у тому числі за допомогою авіації й артилерії.

Нагадаємо, у Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті.

У лютому в ООН звітували, що у Східній Гуті і в провінції Ідліб через авіаудари сил Асада за тиждень вбито 230 осіб.

До слова, Міністерство закордонних справ Росії вперше визнало загибель росіян у Сирії.

Як відомо, 7 лютого в Сирії при спробі захоплення нафтового родовища в результаті удару артилерії й авіації міжнародної коаліції на чолі з військами США були знищені найманці з російської приватної військової компанії «Вагнер». За неофіційною інформацією, кількість убитих становила кілька сотень, поранених - ще більше. При цьому Москва офіційно заперечувала загибель своїх громадян у Сирії.