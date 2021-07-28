В ООН повідомили, що скупчення великих астероїдів загрожують Землі

Ідентифіковано лише близько 40% значних за розміром об'єктів, що зближуються з Землею

Всесвітня мережа астрономічних обсерваторій зафіксувала рекордну кількість астероїдів

Людству відомо лише близько 40% великих астероїдів та комет, які можуть перетнути орбіту Землі. Про це пише Кommersant.

У звіті науково-технічного підкомітету Комітету ООН з використання космічного простору в мирних цілях сказано, що з весни 2021 року відомо про 25 647 об'єктів, що зближуються із землею. «За оцінками, ідентифіковано лише близько 40% значних за розміром об'єктів, що зближуються з Землею», – сказано в звіті.

За даними науково-технічного підкомітету, в 2020 році Всесвітня мережа астрономічних обсерваторій, розташована більш ніж в сорока країнах, зібрала 39,5 млн записів про спостереження астероїдів і комет.

З 25 647 об'єктів, що зближуються з Землею, 2959 виявлені минулого року. У звіті йдеться про те, що це рекордні показники.

Додамо, що фахівці агентства NASA оцінили ризик зіткнення з найнебезпечнішим астероїдом Апофіс, який був виявлений у 2004 році. У найближчі 100 років Земля не зіткнеться з астероїдами.

Раніше повідомлялося, що наприкінці липня повз Землю пролетить астероїд 2008 GO20. Довжина об'єкта становить від 92 до 210 метрів.

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