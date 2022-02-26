В Парижі відбувається масштабна акція на підтримку України

У Парижі на вулиці вийшли люди, які засуджують криваві дії Росії

В столиці Франції зібралося море людей, аби підтримати українців в боротьбі з Росією

Жителі Парижа активно підтримують українців та демократичні цінності, на які зазіхнула Росія. Зокрема сьогодні, 26 лютого, на Площі Республіки в Парижі зібралося дуже багато людей. Про це на сторінці в Facebook написав Volodymyr Poselsky.

На площі зібралися активісти з прапорами України, висловлюючи непохитну підтримку українцям.

Нагадаємо, що тисяча людей зібралися перед посольством Росії у столиці Великої Британії 23 лютого на спонтанну акцію солідарності з Україною, вимагаючи негайного запровадження санкцій щодо Росії.

Раніше повідомлялося, що 25 лютого, у місті Брешія в Італії пройшла акція проти вторгнення окупаційних військ на територію України.