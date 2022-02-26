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    В Парижі відбувається масштабна акція на підтримку України

    У Парижі на вулиці вийшли люди, які засуджують криваві дії Росії - В Парижі відбувається масштабна акція на підтримку України
    У Парижі на вулиці вийшли люди, які засуджують криваві дії Росії
    фото: Volodymyr Poselsky/Facebook

    В столиці Франції зібралося море людей, аби підтримати українців в боротьбі з Росією

    Жителі Парижа активно підтримують українців та демократичні цінності, на які зазіхнула Росія. Зокрема сьогодні, 26 лютого, на Площі Республіки в Парижі зібралося дуже багато людей. Про це на сторінці в Facebook написав Volodymyr Poselsky.

    На площі зібралися активісти з прапорами України, висловлюючи непохитну підтримку українцям.

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    В Парижі відбувається масштабна акція на підтримку України
    В Парижі відбувається масштабна акція на підтримку України

    Нагадаємо, що тисяча людей зібралися перед посольством Росії у столиці Великої Британії 23 лютого на спонтанну акцію солідарності з Україною, вимагаючи негайного запровадження санкцій щодо Росії.

    Раніше повідомлялося, що 25 лютого, у місті Брешія в Італії пройшла акція проти вторгнення окупаційних військ на територію України.

    Теги: акція війна Франція Париж
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    В Парижі відбувається масштабна акція на підтримку України