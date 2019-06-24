У Грузії відновилися антиурядові протести



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Протестувальники у Тбілісі Фото: Shota Nozadze

На акцію протесту у Тбілісі прийшла колишня перша леді Грузії Маку Чічуа

У столиці Грузії Тбілісі на проспекті Руставелі біля будівлі парламенту почалася п'ята акція протесту, повідомляє Sputnik-Georgia.

Під час акції було оголошено, що хоча зміна виборчої системи є позитивним кроком, протестувальники не збираються розходитися, поки у відставку не буде відправлений міністр внутрішніх справ Георгій Гахарія.

Серед виступаючих була колишня перша леді Маку Чічуа, дружина колишнього президента країни Георгій Маргвелашвілі.

Як зазначила Чічуа, вона сама ухвалила рішення прийти на акцію та її чоловік навряд чи там з'явиться.

«Дуже складно було дивитися на молодих людей, на їхні закривавлені обличчя… Те, що я побачила, абсолютно для мене незрозуміло. Як можна стріляти в молодих, чистих людей, які хочуть зафіксувати свій протест і своє бачення», - заявила вона.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.

Нагадаємо, в Грузії проходять акції протесту. Мітингувальники в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов після повернення в Росію пояснив, чому він сів в крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентської асамблеї православ'я, що спричинило акції протесту в Тбілісі.

Нагадаємо, 21 червня в Грузії мітингувальники вимагали звільнення всіх людей, затриманих напередодні в ході протестів у Тбілісі.

Як повідомлялося, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.