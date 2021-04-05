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    В поліції розповіли, скільки адмінпротоколів склали щодо порушення карантину

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    Складено 1881 адмінпротокол за порушення правил щодо карантину людей за тиждень - В поліції розповіли, скільки адмінпротоколів склали щодо порушення карантину
    Складено 1881 адмінпротокол за порушення правил щодо карантину людей за тиждень
    Фото: pixabay.com

    Тривалість карантину залежить в тому числі від дотримання його правил, наголосили в поліції

    Протягом тижня в Україні винесено понад 11 тис. адмінпостанови за неносіння масок чи респіраторів, повідомив в Facebook очільник Національної поліції України Ігор Кліменко.

    «Складено 1881 адмінпротокол за порушення правил щодо карантину людей (всього з початку карантину – 85 982 адмінпротоколи). Винесено 11 044 адмінпостанови за неносіння масок чи респіраторів (всього – 200 073 адмінпостанови). Перевірено 72 387 суб’єктів господарювання. Виявлено 1095 порушень, припинено роботу 136 закладів (з них 72 – заклади дозвілля, 64 – харчування)», – розповів Кліменко

    Він нагадав, що в Києві, Чернігові та Миколаєві в межах посиленого карантину весь громадський транспорт переведений в режим спецперевезень. Поліцейські перевіряють наявність в пасажирів спецквитків.

    «Прошу всіх з розумінням поставитися до цієї вимоги. Звісно, з’являються і провокатори, які всіма силами намагаються «накрутити» і поліцейських, і оточуючих. Не піддавайтесь! Пам’ятайте: наскільки довго ми будемо жити в умовах жорсткого локдауну, залежить від того, наскільки чітко кожен буде дотримуватись правил гігієни та чинного законодавства», – додав очільник Національної поліції України.

    За минулу добу виявлено 10179 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 254 пацієнти, що на 4 особи менше, ніж 3 квітня.

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    Теги: Національна поліція України карантин коронавірус
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