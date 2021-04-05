Скандал у Франції. Міністрів підозрюють в участі в підпільних вечірках під час карантину

За участь у заборонених вечірках членам французького уряду загрожує відставка

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін доручив розпочати розслідування щодо міністрів, які могли брати участь у підпільних вечірках у ресторанах і клубах, які мають бути закриті під час пандемії.

Глава МВС вимагає від поліції Парижа перевірити інформацію про участь міністрів у вечірках та притягнути до відповідальності організаторів та інших відвідувачів таких заходів.

Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу, а журналісти передали матеріали, які можуть допомогти слідству, пише Le Parisien.

Розслідування почалося після репортажу французького телеканалу М6 2 квітня про підпільну роботу розкішних ресторанів у Парижі, пише Le Figaro. Журналісти знімали підпільний захід прихованою камерою та показали, що відвідувачі та офіціанти не дотримуються дистанції й не носять маски.

Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire...Nos journalistes ont pu pénétrer dans ces fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris.

@frvignolle Armelle Mehani et @CyrielleStadler en exclusivité pour le #19h45 pic.twitter.com/ClXpIWrVwZ — M6info (@m6info) April 2, 2021

Один з організаторів вечірки анонімно розповів, що був присутній у двох-трьох підпільних ресторанах на вечерях із членами уряду.

Після того, як репортаж набрав розголосу, анонімний організатор розкрив себе. Ним виявився бізнесмен П'єр-Жан Шаленсон, який є власником Palais Vivienne, де проводять різні заходи.

Як передає Le Parisien, Шаленсон через свого адвоката визнав, що коментував вечірки журналістам, проте заявив, що жартував, коли говорив про участь міністрів.

Відреагував на журналістський матеріал і міністр економіки Франції Бруно Ле Мер. За його словами, для жодної людини, зокрема й міністрів, немає привілеїв під час карантину. Водночас він хотів би почути від ресторатора імена міністрів, якщо політики справді відвідували підпільні заходи.

Натомість заступниця міністра внутрішніх справ Марлен Шіяппа запевнила, що у разі доведення участі у заборонених вечірках будь-який громадянин — зокрема й міністри чи депутати — мають отримати покарання. У Франції наразі передбачається штраф 135 євро за участь у забороненому заході під час карантину.

Заступницю також запитали, чи можлива відставка міністрів, якщо їхню вини доведуть. Чиновниця відповіла ствердно.

Як відомо, з кінця жовтня 2020 року у Франції заборонили працювати закладам громадського харчування. Також у країні з 3 квітня до 2 травня посилили обмеження. Зокрема у цей час будуть закриті школи, дитячі садки, спортзали, ТРЦ, театри, кінотеатри.

По всій Франції з 19 години вечора до 6 години ранку комендантська година. Їздити між регіонами можна лише з вагомих причин.

Джерело: Громадське