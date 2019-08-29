В РФ побачили, як погано росте економіка



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Економіка РФ в 2020-24 роках може недорахуватися 30,5 трлн. рублів

Міністерство економічного розвитку РФ підготувало консервативний сценарій розвитку економіки країни на 2020-24 роки. Про це пише ресурс РБК.

Так, відповідний прогноз, який не був представлений публічно, але буде обговорюватися на засіданні уряду у вересні, передбачає сповільнення темпів росту економіки. В 2020 році темпи росту складуть 1,1%, а в 2021 році лише 1,9%. Хоча, відповідно до урядової програми, темпи росту повинні були не менше 3% із 2021 року.

Загалом же за 2020-24 роки економіка РФ за консервативним прогнозом виросте лише на 10,7% проти запланованих 15,5%. Окрім того економіка країни за наступні 5 років може недорахуватися 30,5 трлн. рублів.

Консервативний сценарій розвитку російської економіки на наступну п’ятирічку передбачає те, що бюджет країни буде позбавлений додаткових доходів від нафти. Ціна на нафту на світовому ринку буде співпадати із показниками, відповідно до яких створюватиметься бюджет РФ до 2024 року.

Консервативний сценарій Мінекономіки РФ виходить із ціни на нафту в 42,5 доларів за барель в 2020 році і 45,9 доларів за барель в 2024 році. Хоча і базовий прогноз Мінекономіки РФ теж не багато більш оптимістичний щодо цін на нафту – ціни будуть коливатися в діапазоні 53-57 доларів за барель за наступні 5 років. При цьому курс рубля до долара досягне позначки в 70 рублів за долар лише в 2023 році.

Експерти вважають, що якщо ціна нафти опуститься до показника в 42,5 доларів за барель наступного року, то курс рубля до долара не буде чекати 2023 року, щоб опуститися до показника, який записаний в консервативному прогнозі Мінекономіки РФ.