Болтон хоче попередити Лукашенка про російську загрозу



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Джон Болтон 29 серпня перебуває з візитом у Молдові

Радник Дональда Трампа розповів, про що говоритиме з президентом Білорусі

Виступаючи в Кишиніві, радник президента США із питань безпеки Джон Болтон заявив про те, що в рамках майбутніх переговорів із Олександром Лукашенком в Мінську підніме питання загрози в сфері безпеки із боку РФ. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

До такого кроку, за словами Болтона, американців штовхає риторика із боку Кремля. Саме тому в Мінську радник президента США хотів би зосередитися на питаннях територіальної цілісності і суверенітету Білорусі.

Відповідна заява була зроблена на фоні триваючих переговорів між Москвою і Мінськом щодо поглиблення інтеграції двох країн. Окремо Джон Болтон заявив про підтримку нового молдовського уряду на чолі із Маєю Санду в антикорупційних зусиллях. За словами радника Дональда Трампа дані зусилля дуже важливі для потенційних американських інвесторів.

Як відомо, напередодні Україну з візитом відвідав радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон.

Як повідомлялося, Болтон заявив, що з нетерпінням чекає на зустрічі з партнерами у Києві, відзначивши, що США підтримують зусилля та бачення президента України Володимира Зеленського щодо реформ задля створення сильнішої та заможнішої України.

Крім того, США очікують від Зеленського формування нового уряду та реалізації задекларованих намірів.

Також Болтон підтвердив, що Трамп і Зеленський зустрінуться у Варшаві.

Тим не менш сьогодні стало відомо, що Трамп доручив переглянути програму військової допомоги Україні.



