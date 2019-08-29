  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Болтон хоче попередити Лукашенка про російську загрозу

    • Розсилка
    <span>Джон Болтон 29 серпня перебуває з візитом у Молдові&nbsp;</span> - Болтон хоче попередити Лукашенка про російську загрозу
    Джон Болтон 29 серпня перебуває з візитом у Молдові 

    Радник Дональда Трампа розповів, про що говоритиме з президентом Білорусі

    Виступаючи в Кишиніві, радник президента США із питань безпеки Джон Болтон заявив про те, що в рамках майбутніх переговорів із Олександром Лукашенком в Мінську підніме питання загрози в сфері безпеки із боку РФ. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    До такого кроку, за словами Болтона, американців штовхає риторика із боку Кремля. Саме тому в Мінську радник президента США хотів би зосередитися на питаннях територіальної цілісності і суверенітету Білорусі.

    Читайте також

    Відповідна заява була зроблена на фоні триваючих переговорів між Москвою і Мінськом щодо поглиблення інтеграції двох країн. Окремо Джон Болтон заявив про підтримку нового молдовського уряду на чолі із Маєю Санду в антикорупційних зусиллях. За словами радника Дональда Трампа дані зусилля дуже важливі для потенційних американських інвесторів.

    Як відомо, напередодні Україну з візитом відвідав радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон.

    Як повідомлялося, Болтон заявив, що з нетерпінням чекає на зустрічі з партнерами у Києві, відзначивши, що США підтримують зусилля та бачення президента України Володимира Зеленського щодо реформ задля створення сильнішої та заможнішої України.

    Крім того, США очікують від Зеленського формування нового уряду та реалізації задекларованих намірів.

    Також Болтон підтвердив, що Трамп і Зеленський зустрінуться у Варшаві.

    Тим не менш сьогодні стало відомо, що Трамп доручив переглянути програму військової допомоги Україні.


    Читайте також
    Білорусь Росія США Олександр Лукашенко агресія радник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ