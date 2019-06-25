В РНБО повідомили, коли планують розглянути нову редакцію Стратегії нацбезпеки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Секретар РНБО Олександр Данилюк

Нова редакція Стратегії має бути подана на розгляд Ради національної безпеки і оборони не пізніше кінця листопада поточного року

Нова редакція Стратегії національної безпеки України має бути подана на розгляд Ради національної безпеки і оборони не пізніше кінця листопада поточного року. Про це повідомляє УНН з посиланням на службу забезпечення доступу до публічної інформації РНБО.

За даними відомства, президент України доручив секретарю РНБО організувати підготовку нової редакції Стратегії національної безпеки України, яка має бути подана на розгляд РНБО не пізніше кінця листопада 2019 року.

Апарат РНБО уже розпочав здійснення заходів з реалізації цього доручення президента.

Також у відомстві нагадали, що закон про нацбезпеку передбачає, що Стратегія нацбезпеки України розробляється за дорученням президента протягом шести місяців після його вступу на посаду.

До підготовки документа залучаються Апарат РНБО, Національний інститут стратегічних досліджень, державні органи, інституції громадянського суспільства, а також можливе залучення іноземних експертів.

Нагадаємо, попередній секретар РНБО Олександр Турчинов наприкінці своєї каденції заявляв, що в 2019 році в Україні має відбутись комплексний огляд сектору безпеки і оборони, на основі якого буде ухвалена нова редакція Стратегії національної безпеки.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 28 травня призначив Олександра Данилюка на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Данилюк заявив, що до кінця літа планує розробити нову програму співпраці з МВФ, яка дасть поштовх для розвитку України.