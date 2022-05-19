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    Кримінал

    Мобілізовані на окупованій Донеччині планують масову втечу – перехоплення

    Мобілізовані на окупованій Донеччині планують масову втечу – перехоплення
    скріншот з відео СБУ

    На фронт чоловіків привезли неофіційно, як «вантаж 200» і вони ніде не значаться

    Мобілізований з російського окупаційного утворення «ДНР» разом з підрозділом та його керівництвом наприкінці травня мають намір піти з позицій. Виявилося, що їх кинули на передову, але не надали відповідного спорядження.

    Нове перехоплення розмови окупантів, суцільно пересипаної матюками, опублікувало Головне управління розвідки України.

    «У нас є гвинтівки Мосіна, це снайперські гвинтівки 43-го року. На них росіяни дивляться, навіщо вам це? Це музейний експонат. Нас називають «святі».. Ми запитуємо «чому»? Вони кажуть, ви ходите без спорядження, без каски. Чеченці називають м'ясом», – розповів чоловік.

    Також він повідомив, що на фронт їх привезли неофіційно, як «вантаж 200» і вони ніде не значаться.

    «Ми перетнули кордон як «вантаж 200». Нас тут навіть немає. Тому якщо скажуть, що дезертир, іди ти на х... Мене тут немає. Доведіть зворотне. Ми ж, типу, добровольці. А насправді добровільно примусово», – поділився він інформацією.

    За словами «військового», з-під Харкова нещодавно привезли близько чотирьохсот таких же бойовиків.

    Теги: росія окупанти бойовики на Донбасі «ДНР» війна Донеччина добровольці мобілізація Україна чоловік кордон окупація #stoprussia
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    Мобілізовані на окупованій Донеччині планують масову втечу – перехоплення