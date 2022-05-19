Росіяни знищують житлові квартали Сєвєродонецька: вже 12 загиблих та 40 поранених

Рашисти безупинно гатять по Сєвєродонецьку: підрахувати точну кількість загиблих і поранених неможливо

Окупанти від самого ранку почали хаотично розстрілювати Сєвєродонецьк, що у Луганській області. Обстріл ведеться із з важкого озброєння та триває й зараз. Про це повідомляє голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, здебільшого ворог цілеспрямовано влучає саме по житлових будинках. Дані щодо загиблих та постраждалих ще уточнюються, адже обстежити територію під обстрілами неможливо.

«Зараз маємо 12 вбитих та більше 40 сєвєродончан, які отримали поранення. Їм надають медичну допомогу», – повідомив голова ОВА.

18 травня на Луганщині у результаті ворожого обстрілу населених пунктів загинуло четверо людей, ще чотири особи – було поранено.

Також вчора на Луганщині було знеструмлено останню робочу підстанцію. Зазначається, що руйнування дуже серйозні. Ремонт неможливий до припинення бойових дій.

Напередодні окупанти знову атакували Попасну, що на Луганщині із літаків. Через ворожі обстріли загинули четверо людей.

Читайте також: