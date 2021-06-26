У Москві прокоментували слова Зеленського про видачу російських паспортів на окупованому Донбасі

Надання громадянства жителям Донбасу є вимушеним гуманітарним заходом – заявляють у МЗС РФ

У Москві прокоментували заяву президента України Володимира Зеленського, шо прозвучала в інтерв'ю телеканалу «1+1» про те, що Москва порушує логіку Мінських угод, надаючи громадянство жителям окупованих територій. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія видає свої паспорти жителям Донбасу виключно «з гуманітарних міркувань».

«Ми не раз заявляли, що надання жителям Донбасу російського громадянства є вимушеним гуманітарним заходом в умовах введеної Києвом соціально-економічної і транспортної блокади регіону, яку згідно Мінським угодами він повинен зняти. Через те що Київ цього не робить, жителі Донецька і Луганська вже сім років ущемлені в правах», – йдеться в коментарі на сайті МЗС РФ.

При цьому в МЗС РФ підкреслили, що надання громадянства – це прерогатива суверенної держави, яку міжнародне законодавство не обмежує.

Нагадаємо, що майже 200 тисяч людей з територій ОРДЛО отримали російське громадянство в спрощеному порядку в минулому році.

Як повідомлялося раніше, бойовики терористичної організації «ДНР» обмежили виїзд на неокуповану територію України дітям, старших за 14 років.