В Сан-Паулу через зливи загинули 12 людей



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У Бразилії вирує сильна негода

За повідомленням синоптиків, сильні дощі в Бразилії триватимуть близько двох діб

Не менше 12 осіб загинули через зливи в Сан-Паулу (Бразилія) і його околицях. Про це повідомляє портал UOL.

За повідомленнями метеорологів дощ триватиме ще не менше 48 годин. Губернатор штату Жоау Доріа закликав населення не залишати своїх будинків без необхідності.

«Це дозволить уникнути незручностей для комунальних служб і рятувальників і не буде наражати на небезпеку ваші життя», - йдеться у зверненні до місцевих жителів.

Зазначено, що при руйнуванні будівель в результаті сходу обвалів загинули не менше 5 осіб. Ще не менше трьох потонули в потоках дощової води. Серед жертв є однорічна дитина.

#sp1 vídeo dos bombeiros salvando pessoas ilhadas nos carros na madrugada de hoje aqui em São Paulo. pic.twitter.com/4dLToDKbS3 — fabio Coelho (@fabio___coelho) 11 березня 2019 р.

Нагадаємо, що минулого тижня у результаті повені в Афганістані загинуло щонайменше 59 людей. Тоді від повені постраждали 24 з 34 афганських провінцій. Зазначається, що над 14 тисяч людей були евакуйовані з постраждалих районів.

Як повідомлялося, 11 березня у Києві негода наробила серйозного лиха.

Також раніше «Главком» повідомляв, що на Вінниччині буревій забрав життяжінки та маленької дівчинки.

Крім того, в Одесі тополя впала на дитячий майданчик. В результаті госпіталізували одну людину.