В Сан-Паулу через зливи загинули 12 людей
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За повідомленням синоптиків, сильні дощі в Бразилії триватимуть близько двох діб
Не менше 12 осіб загинули через зливи в Сан-Паулу (Бразилія) і його околицях. Про це повідомляє портал UOL.
За повідомленнями метеорологів дощ триватиме ще не менше 48 годин. Губернатор штату Жоау Доріа закликав населення не залишати своїх будинків без необхідності.
#sp1 #jn nunca vi nada igual fiquei assustado vendo as pessoas presas nos carros. pic.twitter.com/3wr1jcl890— fabio Coelho (@fabio___coelho) 11 березня 2019 р.
«Це дозволить уникнути незручностей для комунальних служб і рятувальників і не буде наражати на небезпеку ваші життя», - йдеться у зверненні до місцевих жителів.
WOW!!!! Very intense flash #flooding reported in São Paulo, Brazil this morning 11th March! Video via Brazil live; #SevereWeather #Extremeweather pic.twitter.com/Bj7Wd98BMX— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 11 березня 2019 р.
Зазначено, що при руйнуванні будівель в результаті сходу обвалів загинули не менше 5 осіб. Ще не менше трьох потонули в потоках дощової води. Серед жертв є однорічна дитина.
#sp1 vídeo dos bombeiros salvando pessoas ilhadas nos carros na madrugada de hoje aqui em São Paulo. pic.twitter.com/4dLToDKbS3— fabio Coelho (@fabio___coelho) 11 березня 2019 р.
Нагадаємо, що минулого тижня у результаті повені в Афганістані загинуло щонайменше 59 людей. Тоді від повені постраждали 24 з 34 афганських провінцій. Зазначається, що над 14 тисяч людей були евакуйовані з постраждалих районів.
Як повідомлялося, 11 березня у Києві негода наробила серйозного лиха.
Також раніше «Главком» повідомляв, що на Вінниччині буревій забрав життяжінки та маленької дівчинки.
Крім того, в Одесі тополя впала на дитячий майданчик. В результаті госпіталізували одну людину.