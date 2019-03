В Сан-Паулу через зливи загинули 12 людей

За повідомленням синоптиків, сильні дощі в Бразилії триватимуть близько двох діб

Не менше 12 осіб загинули через зливи в Сан-Паулу (Бразилія) і його околицях. Про це повідомляє портал UOL.

За повідомленнями метеорологів дощ триватиме ще не менше 48 годин. Губернатор штату Жоау Доріа закликав населення не залишати своїх будинків без необхідності.

«Це дозволить уникнути незручностей для комунальних служб і рятувальників і не буде наражати на небезпеку ваші життя», - йдеться у зверненні до місцевих жителів.

WOW!!!! Very intense flash #flooding reported in São Paulo, Brazil this morning 11th March! Video via Brazil live; #SevereWeather #Extremeweather pic.twitter.com/Bj7Wd98BMX